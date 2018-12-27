«تشاوري» الملتقى الوطني: انعاش الاقتصاد وحماية الثروات وتوزيعها العادل ( 4 ـ 7 )

خلص المشاركون في اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني إلى أن إنعاش الاقتصاد وحماية الثروات وتوزيعها العادل يمثل أولوية قصوى للشعب الليبي، ودعامة للاستقرار.

وقالوا إن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب القيام بإصلاحات تمكن من تفادي كل أشكال الهدر والتبذير، داعين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة التضخم والسيولة وكل أشكال التلاعب بسعر صرف الدينار الليبي. وفق ماذكر التقرير النهائي للمسار التشاروي للملتقى.

وحول حماية الثروات والمقدرات الوطنية الليبية أكد المشاركون على المبادئ والتوصيات التالية:

. يمثل إنعاش الاقتصاد أولوية قصوى للشعب الليبي الذي يعاني منذ بداية الأزمة القائمة من وضع معيشي صعب، وقد انبثقت عن اجتماعات المسار التشاوري مجموعة من الاقتراحات نسوق منها ما يلي:

ـ حماية المؤسسات الوطنية المسؤولة عن إدارة الموارد الوطنية الاستراتيجية، لاسيما الشركة الوطنية للنفط، من كل التهديدات وعمليات الابتزاز التي من شأنها إعاقة نشاطها أوالحيلولة دون القيام بمهامها الموكلة لها. كما يجب اعتبار كل المجموعات المسؤولة عن هذه الممارسات وعن عمليات الابتزاز مجموعات خارج القانون واتخاذ كل الإجراءات الردعية اللازمة.

ـ تطلب الوضع الاقتصادي في ليبيا المباشرة في القيام بإصلاحات تمكن في المدى المنظور من تفادي كل الأشكال الإهدار والتبذير، ويجب أن تشمل هذه الإصلاحات منظومة الأجور وسياسات التوظيف في القطاع العام، كما يجب أن تشمل هذه الإصلاحات القطاع المالي والبنكي بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات الضامنة لحق الليبيين في الكرامة فضلًا عن حقوق الأجيال القادمة في الثروات الوطنية.

ـ بهدف وضع حد لاقتصاد الريع والغنيمة وتشجيع المبادرة الخاصة، يجب إزالة كل العراقيل أمام الاستمثار الخاص وتوفير كل الفرص الاقتصادية الممكنة خاصة للشباب المعرض لخطر الجماعات العنيفة وإغراءات حمل السلاح.

ـ يجب القيام بإجراءات عاجلة لحل مشكلة التضخم والسيولة وكل أشكال التلاعب بسعر صرف الدينار الليبي. وفي هذا الإطار يمكن الاستعانة بالخبرات الفنية للمجموعة الدولية قصد التأسيس لسياسة نقدية متوازنة ودائمة.

ـ يجب احترام إجراءات تعاقدية شفافة في كل الصفقات التي تعقدها الدولة للحد من مظاهر الفساد وسوء استعمال موارد الدولة.

ـ يجب أن توفر المجموعة الدولية الدعم والإسناد الفنيين اللازمين لمساعدة الليبيين في تسيير مواردهم وثرواتهم بطريقة شفافة وناجعة، بما في ذلك المساعدة في القدرات الرقابية وأدوات متابعة وتقييم الموازنة.

. يمكن للمجموعة الدولية أن تلعب دورًا مهمًا في إسناد جهود هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكتب النائب العام بالإضافة إلى الهيئات القضائىة وبقية الأجسام الرقابية.

وبشأن التوزيع العادل للثروات وعوائد الموارد الليبية أوصى المشاركون بالمبادئ التالية:

. إن غياب منظومة واضحة وعادلة لتوزيع الموارد وعوائد الثروات الوطنية يمثل أحد أهم عوامل عدم الاستقرار في ليبيا.

ـ لا يجب أن تقتصر الموازنة العامة على النفقات المرصودة للسلطات المركزية في كل أنحاء البلاد، وهو ما يقتضي أن تتضمن الموازنة السنوية ما يلي:

ـ تخصيص موارد مالية للبلديات مع اعتماد جملة من المعايير الموضوعية على غرارمعيار الكثافة السكانية.

ـ توزيع موارد مالية على البلديات أومجموعة بلديات ( في غياب المحافظات) بهدف إنجاز مشاريع تنموية وإعادة الإعمار وتهيئة البنية التحتية وذلك على أساس تشخيص موضوعي للحاجيات في كل منطقة.

ـ رصد جزء من عائدات الثروات الوطنية في تنمية المناطق المنتجة للنفط والتي تعاني من مشاكل بيئية وصحية متفاقمة.

. إن الحاجة ملحة لإصلاح الأضرار الناتجة عن تهميش بعض المناطق وذلك على أساس مبدأ العدل والإنصاف وجبر الأضرار المنجرة عن الظلم التاريخي، ويقتضي ذلك تخصيص موارد مالية لتطوير وإعادة إعمار المناطق الأكثر تهميشًا والأكثر تضررًا من النزاعات القائمة.

. برزت أسئلة عديدة حول قدرة البلديات في الوضع الراهن على إدارة وتسيير موازنات مالية، وهو ما يتطلب تقوية القدرات الفنية للبلديات وتدعيم آليات المراقبة والمتابعة قصد تفادي انتقال آفة الفساد إلى المستويات المحلية.