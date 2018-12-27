الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 02:35 مساء

واصل الدولار الأميركي ارتفاعه مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الخميس، بعد أن سجل انخفاضات متتالية منذ مطلع هذا الأسبوع وحتى يوم الثلاثاء.

وسجل الدولار ارتفاعًا إلى نحو 4.47 دينار اليوم 4.41 دينار أمس، بفارق 6 قروش حسب متعاملين ووسطاء في السوق السوداء.

وصعد اليورو بفارق 8 قروش، مسجلاً 5.04 دينار اليوم، مقابل 4.96 دينار أمس في السوق السوداء، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.50 دينار اليوم، مقابل 5.40 دينار أمس بفارق 10 قروش.

كما ارتفعت الليرة التركية إلى 0.84 دينار اليوم، مقابل 0.83 دينار أمس بفارق قرش واحد، وكذلك الدينار التونسي إلى 1.47 دينار مقابل 1.42 دينار أمس.

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