«تشاوري» الملتقى الوطني : مبادئ توحيد المؤسسات السيادية في عيون ليبية (3 - 7)

خلص تقرير المسار التشاوري للملتقى الوطني إلى ضرورة حماية المؤسسات السيادية والوطنية من التوترات السياسية باعتبار أن أهم الأولويات المنوطة بها يتمثل في تسيير مقدرات كل الليبيين باعتبارها أمانة اقتصادية.

وطالب المشاركون خلال الاجتماعات التي نظمها مركز الحوار الإنساني بتعيين أعضاء مجالس إدارة المؤسسات السيادية والوطنية وفقًا لمدة محددة مسبقًا ودون إمكانية إقالتهم بما يحيدهم عن التدخل السياسي والصراعات الفئوية.

و أكد المتحاورون، وفق التقرير، ضرورة أن تتضافر كل الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية بما يبقيها بمنأى عن كل الشؤون السياسية والمدنية، داعية إلى ابتعاد المؤسسات المدنية والسياسيين عن توظيف المؤسسة العسكرية لغايات سياسية أواستعمال السلاح لأغراض شخصية أوفئوية.

يشار إلى أن اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي شملت 77 جلسة في 43 بلدية في كل ربوع البلاد، وفي «مدن المهجر» التي تضم جاليات ليبية مهمة، كما شارك الليبيون في 1300 استبيان خاص بالمسار التشاوري، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وكان مركز الحوار الإنساني نظم في الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضي 77 اجتماعًا في 43 بلدية في الداخل وعدد من مدن المهجر، فضلًا عن مشاركة نحو 1300 استبيان، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وفيما يلي نص المبادئ المنبثقة عن المسار التشاوري بشأن وحدة المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الوطنية:

- إن خطر انقسام المؤسسات السيادية الوطنية (على غرار المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وباقي الشركات العامة) أوالأزدواجية في إدارتها من شأنه أن يمثل تهديدًا رئيسًا لوحدة ليبيا وإهدارًا لمقدراتها ومواردها.

- إن فشل النخب السياسية وممثلهيم المنتخبين في إيجاد حل لمشكلة الانقسام سبب رئيسي في الأزمة القائمة، كما أن التدخلات الدولية من شأنها أن تؤجج الخلاف بين الليبيين وهو ما يستوجب أن تجتمع كل الأطراف السياسية لإيجاد الوسائل الكفيلة بتوحيد المؤسسات والحد من تقسيمها.

- يجب حماية المؤسسات السيادية والوطنية من التوترات السياسية باعتبار أن أهم الأولويات المنوطة بها يتمثل في تسيير مقدرات كل الليبيين باعتبارها أمانة اقتصادية، كما يجب أن يخضع عمل هذه المؤسسات إلى المعايير الأخلاقية الأكثر صرامة بما يعزز الشفافية ويدعم شرعية الأجسام المشرفة على تسييرها.

- يمكن تعيين أعضاء مجالس إدارة المؤسسات السيادية والوطنية وفقًا لمدة محددة مسبقًا ودون إمكانية إقالتهم بما يحيدهم عن التدخل السياسي والصراعات الفئوية.

- المسيرون التنفيذيون في المؤسسات السيادية والوطنية مسؤولون أولًا أمام مجالس إدارة هذه المؤسسات ويجب أن تكون قراراتهم خاضعة لتوجيهات مجالس الإدارة بما لا يجعلهم يتعاملون مع المؤسسات وكأنها «مزارعهم الخاصة» كما يجب أن تجتمع مجالس الإدارة بصفة دورية وفقًا للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.

- ضرورة أن تتضافر كل الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية بما يبقيها بمنأى عن كل الشؤون السياسية والمدنية، وبنفس القدر يجب أن تبتعد المؤسسات المدنية والسياسيون عن توظيف المؤسسة العسكرية لغايات سياسية أواستعمال السلاح لأغراض شخصية أوفئوية.

- توحيد المؤسسة العسكرية جزء لا يتجزأ من سيادة ووحدة الدولة كما أن بناء الجيش الليبي المأمول يجب أن يضع في صلب أولوياته حماية حدود البلاد ودفع كل التدخلات الخارحية.

- إن الطابع المهني والوطني للمؤسسة العسكرية يمثل مطلبًا ليبيًا رئيسيًا، ذلك أن بعض التشكيلات والوحدات القائمة على أساس الولاء الشخصي أوالمناطقي من شأنها أن تهدد حيادية المؤسسة العسكرية وطابعها المهني.

- تتعدد الآراء بخصوص جهود دول الجوار في حل مشكل انقسام المؤسسة العسكرية، ففى حين يرحب بها البعض فإن البعض الآخر يعتبر أن مسائل حساسة على غرار توحيد المؤسسة العسكرية يجب أن تبقي موضوعًا ليبيًا.

- الأفراد المنضوون داخل المجموعات المسلحة لا يمكنهم الاندماج في المؤسسة العسكرية وفي الأجهزة الأمنية المستأمنة على أمن الوطن إلا بعد تلقي التدريب الفني والمهني الملائم، وبرزت بهذا الخصوص توصيات بأن لا يتم إدماجهم إلا على أساس فردي.

- إن ضباط المؤسسة العسكرية الليبية ينحدرون من كل مناطق ليبيا وهو ما يمكن أن يجعلهم نواة المؤسسة العسكرية المهنية والموحدة المنشودة، إذ كثيرًا ما تم تجاهل هؤلاء الضباط وتهميش دورهم في كل محاولات توحيد المؤسسة العسكرية، وقد عبّر المشاركون عن أملهم في أن تتم الاستفادة من الضباط ذوي الخبرة في كل مناطق البلاد.

- يجب أن تكون الوحدات العسكرية مختلطة وممثلة لكل المناطق وأن تبتعد عن كل ما يمكن أن يهدد الطابع الوطني واللا فئوي للمؤسسة العسكرية.