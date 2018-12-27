بالصور.. وزير الصحة المفوض يتسلم مهامه اليوم

وزير الصحة المفوض يتسلم مهامه. (صحة الوفاق)

تسلم وزير الصحة المفوض حميد محمد بن عمر مهامه، اليوم الخميس، بعد تكليفه بقرار من المجلس الرئاسي رقم (1692) لسنة 2018، وزيرًا مفوضًا للصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني إن مراسم التسليم والتسلم بين الوزير المفوض والوزير السابق عمر بشير الطاهر، بحضور اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي وعدد من موظفي الوزارة.

وسبقت مراسم التسليم كلمة لكل من الوزير الجديد والوزير السابق، وكلمة لرئيس لجنة التسلم والتسليم يوسف محمد أبوشاقور، جاء فيها «في هذه اللحظة نشكر الدكتور عمر بشير الطاهر على ما قام به من جهود، ونقدم له باسم المجلس الرئاسي أسمى آيات الشكر والتقدير؛ فالمهمة كانت صعبة، كما نشكر الوزير حميد محمد بن عمر لقبوله المهمة، لأن القطاع الصحي يحتاج إلى جهود جبارة، كما نتمنى من الله أن يساعده في المهمة؛ وفي الوقت ذاته نرجو من رؤساء الأقسام والإدارات بالوزارة مساعدته، لتتمكن الوزارة من الوصول إلى مرحلة جيدة».

وتم تكريم وزير الصحة السابق عمر بشير الطاهر، عقب انتهاء مراسم التسليم والتسلم وتسليمه درعًا باسم العاملين بوزارة الصحة.

وزير الصحة المفوض يتسلم مهامه. (صحة الوفاق)

وزير الصحة المفوض يتسلم مهامه. (صحة الوفاق)

وزير الصحة المفوض يتسلم مهامه. (صحة الوفاق)