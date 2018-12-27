مقتل مقدم بـ«اللواء العاشر» وإصابة 13 آخرين في هجوم العناصر التشادية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 01:32 مساء
صور أرشيفية للواء العاشر. (صفحة المكتب الإعلامي باللواء العاشر مشاة)

أكد الناطق الإعلامي باسم اللواء العاشر التابع للقيادة العامة للجيش الليبي بمنطقة تراغن، خالد شيطاوي، إصابة 13 عنصرًا من اللواء العاشر ومقتل المقدم خالد مسعود التابع للكتيبة 181، في هجوم عناصر تشادية صباح اليوم على مقر اللواء.

وقال الناطق الإعلامي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عملية حصر عناصر اللواء العاشر جارية من أجل توضيح إن كان هناك مخطوفون أو أسرى أو مفقودون نتيجة الهجوم.

وكشف أسماء المصابين وهم: «عبدالمطلب محمود، وعبدالمجيد المهدي، وعمر إبراهيم، وعلي محمد مسعود، وأبوبكر مسعود، ومسعود عبدالقادر، وعمر محمد ميهوب، وعلي عبدالكريم الزلاوي، ومحمد السعيطي، ومحمد جمعة سليم، ورمضان مصباح».

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