حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (27 ديسمبر 2018)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 01:13 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي بامتداد منخفض جوي في شرق البحر الأبيض المتوسط مصحوبًا بتبريد في طبقات الجو العليا ينتج عنه تكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال (المنطقة الممتدة من طرابلس حتي أمساعد).

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنه اليوم، إن درجات الحرارة القصوى المتوقعة تسجيلها على أغلب مناطق ليبيا تتراوح بين (13-18) درجة مئوية لتسجل انخفاضا ملحوظًا أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية.

كما توقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقع تسجيلها على هذه المناطق بين ( 00 – 04 ) درجة مئوية.

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