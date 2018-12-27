بالتمر: الهوية حاليًا في أمان وإعادة توحيد وتنظيم الهيكل الإدارى للأحوال المدنية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 27 ديسمبر 2018, 12:59 مساء
رئيس مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا محمد بالتمر. (الإنترنت)

أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد حسن بالتمر، أنه تم العمل علي توحيد هيكلة البناء الادارى لكافة مكاتب المصلحة على مستوى الدولة وإزالة أي تباين فى المكونات الإدارية لسجلات (الإصدار – الخدمية).

وأضاف بالتمر في بيان صادر عنه اليوم، أن مصلحة الأحوال المدنية تعمل حاليا فى هذا الإطار لرفع مستوى الأداء الوظيفى فى كافة مكاتب المصلحة من أجل انسياب الخدمة المتقدمة بمايليق ويرتقى بالمصلحة العامة وتقديم خدمات فى يسر وسهولة لكافة الموطنين أينما كانوا.

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وأشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية إلى أننا مستمرين من أجل التطوير بتوحيد الهيكل التنظيمى للمصلحة وإعادة تنظيمها وتطويرها على المستومى الوظيفى والخدمى واللوجستي بأحدث التقنيات والمنظمات التقنية بعد عدة سنوات من الفوضى ومن أجل الحفاظ على الهوية الليبية وكافة المستندات التى تخص الهوية الليبية.

وأكد المصلحة ستشهد العام القادم نقلة إدراية وتنظيمة مختلفة تمام تحقق للمواطن كل ما يحتاجه من معاملات مستندية خاصة بهويته ورقمه الوطنى من أي مكان.

وأشار إلى فتح العديد من المكاتب للمصلحة فى مدن الجنوب والشرق، كما أن العمل جار لإعادة فتح مكتب مدينة تاورغاء.

وجدد بالتمر تأكيده بأن المصلحة قضت على كافة الاختراقات من خلال الآلية المحكمة، مشيرًا إلى أن الهوية حاليا فى أمان ولايمكن تزويرها من خلال أحدث النظم العالمية فى هذا المجال، ومن خلال مهندسى المصلحة الذين يعملون على مدار الساعة من أجل التطوير والحفاظ على الهوية الليبية.

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