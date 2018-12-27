بدء صيانة صالتي المغادرين والقادمين بمطار سرت الدولي

بدأت أعمال الصيانة بصالتي المغادرين والقادمين بمطار سرت الدولي أمس الأربعاء، التي تنفذها إحدى الشركات المحلية المكلفة من البلدية.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الشركة المكلفة بدأت فعليًا في الصيانة الشاملة لمرافق صالتي المغادرين والقادمين بالمطار، مشيرًا إلى أن مدة الصيانة تستغرق أربعة أسابيع، ليبدأ بعد ذلك تجهيز المطار بالمعدات الخاصة بالصالتين، من أثات ومقاعد الانتظار والوصول والمقهى.

تأتي هذه التجهيزات فى إطار صيانة مرافق المطار، ليستأنف العمل في شهر مارس المقبل، إذا توافر الدعم للصيانة الكاملة للمهبط والمكاتب الإدارية.

وكانت لجنة فنية مكلفة من إدارة مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني زارت مطار سرت الدولي لتقييم مرافقه، خاصة بعد أعمال الصيانة الجزئية له.

وقال مدير المطار، صلاح أبوجازية، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن اللجنة الفنية المكلفة بتقييم المطار تجولت بمرافقه، كما اطلعت على المهبط والبرج وعاينت نسبة الإنجاز فيه التي وصلت 30%، وخاصة بعد بدء الصيانة الجزئية في مرافقه المهمة المتعلقة بالكهرباء والمياه والاتصالات وبرج المراقبة، والصيانة الجزئية لبعض المكاتب الإدارية، مؤكدًا أنه جارٍ العمل قريبًا لصيانة المهبط وصالات المسافرين والقادمين.

وتعرض مطار سرت الدولي لأضرار جسيمة في حرب تحرير سرت من تنظيم «داعش».