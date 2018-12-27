صنع الله يشيد بجهود شركة سرت في المحافظة على سير الإنتاج

صنع الله خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لعام 2018. (مؤسسة النفط)

أشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بالجهود المبذولة من قبل العاملين في جميع المواقع التابعة للمؤسسة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لعام 2018، لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه القطاع، بحسب بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وتوجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر إلى ناجي احفاف، رئيس لجنة إدارة شركة سرت، وأعضاء لجنة الإدارة، والمستخدمين بالشركة، لدورهم في المحافظة على سير الإنتاج والعمليات، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما تم استعراض أنشطة الشركة لسنة 2018، ونشاط الإدارات المختلفة بالشركة، إضافة إلى مشاريع وخطط العام 2019، فيما تم الاطلاع على تقرير هيئة المراقبة، والرد على بعض الملاحظات الواردة فيه.

حضر الاجتماع جاد الله حمد العوكلي، وبلقاسم شنقير، والعماري محمد العماري، وأعضاء الجمعية العمومية، وناجي احفاف، رئيس لجنة الإدارة بشركة سرت، وأعضاء لجنة إدارة الشركة، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات، وعدد من المختصين من الجانبين، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

صنع الله خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لعام 2018. (مؤسسة النفط)