سقوط قذيفة عشوائية على منزل في شحات

سقطت قذيفة عشوائية أطلقها أحد المشاركين في تشييع جثمان أحد عناصر الجيش الليبي الذي قضى نحبه في مدينة درنة أمس الأربعاء، على منزل أحد المواطنين في المدينة دون أن تخلف أي أضرار بشرية.

يأتي ذلك، رغم صدور تعليمات من مدير مديرية أمن شحات، العقيد محمد فرج سليمان، إلى الأقسام والمراكز الأمنية كافة بضبط وإحضار أي شخص يستعمل السلاح داخل المدينة، في خطوة تستهدف مكافحة ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي خلال الفترة الماضية.

وتزايدت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي في مدينة شحات، حيث يطلق الشباب خلال المناسبات الاجتماعية رصاصًا من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما أدى إلى تقديم العديد من المواطنين شكاوى إلى المجلس البلدي ومديرية الأمن لكبح هؤلاء.

وجاء في خطاب وجهه مدير أمن شحات إلى مديري مراكز وأقسام الشرطة التابعة للمديرية «نظرًا للنداءات المتكررة والشكاوى المقدمة من بعض المواطنين المطالبة باتخاذ الإجراءات الصارمة كافة ضد المستهترين الذين يقومون بعمليات الترهيب وزعزعة الآمنين من خلال الرماية العشوائية في المناسبات التي أدت لإرهاب المواطنين الأبرياء.. عليه عليكم باتخاذ التدابير كافة وكل الصلاحيات في ضبط وإحضار كل من يقوم بارتكاب مثل هذه الأفعال التي يحاسب عليها القانون حتى وإن اضطرت لعمليات المداهمة».