بلدية سرت تعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشاريع صندوق دعم الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 08:29 صباحا
اجتماع بلدية سرت. (الإنترنت)

عقدت بلدية سرت اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشاريع صندوق دعم الاستقرار الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقالت بلدية سرت في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه عقد بمقر بلدية سرت اجتماع خصص لمتابعة تنفيذ مشاريع صندوق دعم الاستقرار الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبإشراف بلدية سرت.

تناول الاجتماع متابعة الأعمال المنفذة في القطاعات المستهدفة، كما تم استعراض نسب الإنجاز والملاحظات الفنية للمشاريع المنفذة، والاتفاق على إعداد تصور كامل لترتيب الأولويات من القطاعات والشركات ذات العلاقة.

ترأس الاجتماع عميد بلدية سرت مختار المعداني، وحضره عضو المجلس البلدي غيث عبد الله، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة، ومدير مكتب التخطيط بسرت، ومدير مجمع عيادات سرت، ومدير مكتب الخدمات الصحية، ومراقب التعليم بسرت، ومدير الشؤون الإدارية بالشركة العامة لخدمات النظافة، ومدير مكتب الشؤون المحلية بالبلدية، ومدير إدارة المشاريع بالبلدية.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أواخر نوفمبر الماضي انضمام إيطاليا والأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى برنامج «استعادة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا»، الذي يمتد إلى ثلاث سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 50 مليون يورو، ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وقدرة السكان الأكثر ضعفًا في 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلطان حاجييف: «تلعب البلديات دورًا مهمًا في الحكم الذاتي للمجتمعات. ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا البرنامج، حيث نأمل أن يلعب دورًا حيويًا في تغيير حياة الناس من خلال معالجة بعض احتياجاتهم الأكثر أهمية، وتحديد مواقع أهداف التنمية المستدامة وتسخير إمكاناتهم رغم الأزمات».

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