فريق «احتواء» يحتفل بذكرى تأسيسه في طبرق

نظم فريق «احتواء» بقاعة المركز الثقافي بطبرق إحتفالية بمناسبة مرور عامين على تأسيسه بحضور عدد من الشباب والشابات الذين شاركوا في دورات سابقة مع الفريق.

وقالت الناطق بإسم فريق «احتواء» رتاج الشريف لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «مشروع احتواء هو فكرة وليدة إنطلقت أملا في التغيير ورفع أصوات الشباب وذلك عام 2016 م».

وأضافت: «المنظمة غير ربحية تطوعية بدأت من منصات التواصل الإجتماعي إلى أرض الواقع بفريق من الشابات مللنا من الأفكار النمطية والطبقية ورغبتهن في تغيير المفاهيم والتأثير إيجابيا في المجتمع».

وتابعة قائلة: «نظمنا خلال عام 2018 م أربعة دورات وهي نسختان من دورة قمم مهنية تدرب فيها 20 شابا وشابة على كيفية كتابة السيرة الذاتية والبحث والتقدم إلى المنح الدراسية وكيفية التعامل أثناء مقابلات العمل بإشراف المدربة أية مفتاح».

ولفتت الشريف إلى أن «الدورة الأولى والدورة الثانية الكتابة الإبداعية نسخة واحدة إستهدفت 15 شابا وشابة بتدريب المدربة غفران إدريس تدرب فيها الشباب على أسس الكتابة الصحيحة وأنواعها وتمرنوا على الكتابة القصصية والمقالية».

وأشارت رتاج الشريف إلى أن «الدورة الثالثة كانت بعنوان رباعية الأرقام نسخة واحدة أقامتها المدربة غفران إدريس على كيفية كتابة الأهداف وتحقيقها والتخطيط الصحيح لها والدورة الأخيرة بعنوان من فكرة إلى شركة بتدريب غفران إدريس تدرب فيها الشباب على كيفية البدء وتحويل الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع وتسويقها التسويق الفعال».

وفي الحفل الختامي جرى تكريم جميع المشاركين بشهادات مشاركة وتكريم كافة المدربين كما رأى فريق «احتواء» أن يمنح جائزة لأفضل أمرأة في طبرق بدرع المرأة المثالية وهي السيدة فوزية علي سالم وهي مؤسسة منظمة «شباب المجد» لمكافحة التدخين والمخدرات وهي عضو بمنظمة «التواصل الرحيم» للنهوض بالتعليم في طبرق .