إسبانيا: ليبيا رفضت إنزال مهاجرين في موانئها

أعلنت إسبانيا أن ليبيا رفضت الأسبوع الماضي إنزال مهاجرين كانو على متن سفينة تابعة لمنظمة «بروأكتيفا أوبن آرمز».

وقررت السلطات في إسبانيا، السماح لسفينة منظمة غير حكومية تحمل أكثر من 310 مهاجرين بالتوجه نحو مياهها الإقليمية بعد رفض ليبيا استقبالها، وفقًا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

وذكرت السلطات في مدريد في بيان أنه «بسبب رفض أو عدم استجابة أقرب الموانئ، يسمح خفر السواحل للسفينة بالتحرك نحو المياه الإقليمية الإسبانية».

وسيقضي المهاجرون الـ 310 الذين تم إنقاذهم الجمعة في البحر الأبيض المتوسط من قبل المنظمة غير الحكومية الإسبانية «بروأكتيفا أوبن آرمز»، فترة عيد الميلاد في البحر، فالرحلة تستغرق ما لا يقل عن خمسة إلى ستة أيام، وفقًا لناطق باسم المنظمة.

وقد استأنفت سفينة «بروأكتيفا أوبن آرمز» نهاية نوفمبر، إلى جانب سفينتين تابعتين لمنظمتين مهماتها في وسط البحر المتوسط قبالة ليبيا.