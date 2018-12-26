الكبير يبحث في القاهرة مجالات التعاون مع البنك المركزي المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 10:18 مساء
الكبير وعامر خلال لقائهما بمقر البنك المركزي المصري في القاهرة. (الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، زار العاصمة المصرية القاهرة واجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، لبحث مجالات التعاون بين الجانبين.

وأضافت وكالة الأنباء الليبية، عبر موقعها، أن الكبير وعامر بحثا أيضًا خلال لقائهما سبل دعم التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين المؤسستين الماليتين في ليبيا ومصر. وتركز البحث على التعاون في مجالات الدعم الفني والتدريب وكيفية إدارة الاستثمارات المشتركة في القطاع المصرفي.

وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن الاجتماع الذي عُـقد بمقر البنك المركزي المصري في القاهرة حضره مدير عام المصرف الليبي الخارجي محمد نجيب الجمل، وعدد من المسؤولين في كلا المصرفين بالقاهرة وطرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صولة لـ«بوابة الوسط»: 3 تجمعات تنتظر «الفرسان» قبل مواجهة جنوب أفريقيا
رياضة محلية
«BBC» تعيد عرض الفيلم الوثائقي «START UP LIBYA»
ثقافة وفن
مهاجم منتخب إسرائيل «يربك» محبي ليفربول وسط ترقب صلاح
رياضة عالمية
بعد الهجوم على مقر وزارة الخارجية... النائب لؤي الغاوي يحمل ثلاث جهات مسؤولية ...
ليبيا
العريبي: لابد من إقصاء مجلس اتحاد الكرة الليبي بالكامل
رياضة محلية
مدرب الأهلي طرابلس يرفض المنتخب ويطالب اتحاد الكرة باحترام الليبيين
رياضة محلية
شاهد.. كلمة السراج لمناسبة ذكرى الاستقلال
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
ميناء الخمس: شحنة الأسلحة المضبوطة الثلاثاء «صوتية» والقانون الليبي يجرّمها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة