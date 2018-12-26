الكبير يبحث في القاهرة مجالات التعاون مع البنك المركزي المصري

الكبير وعامر خلال لقائهما بمقر البنك المركزي المصري في القاهرة. (الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، زار العاصمة المصرية القاهرة واجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، لبحث مجالات التعاون بين الجانبين.

وأضافت وكالة الأنباء الليبية، عبر موقعها، أن الكبير وعامر بحثا أيضًا خلال لقائهما سبل دعم التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين المؤسستين الماليتين في ليبيا ومصر. وتركز البحث على التعاون في مجالات الدعم الفني والتدريب وكيفية إدارة الاستثمارات المشتركة في القطاع المصرفي.

وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن الاجتماع الذي عُـقد بمقر البنك المركزي المصري في القاهرة حضره مدير عام المصرف الليبي الخارجي محمد نجيب الجمل، وعدد من المسؤولين في كلا المصرفين بالقاهرة وطرابلس.