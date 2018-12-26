قبائل اللساحقة ببني وليد تطالب الجهات المسؤولة بحل أزمة المياه في المنطقة

خط المياه المتهالك بمنطقة اللساحقة شرق بني وليد. (الإنترنت)

طالبت قبائل اللساحقة في بني وليد، الجهات المسؤولة في الدولة بتدخل عاجل والوقوف وقفة جادة لحل أزمة نقص مياه الشرب في منطقتهم الواقعة شرق المدينة، مشيرين إلى أن سعر صهريج المياه ارتفع إلى 50 دينارًا للصهريج الواحد في ظل نقص وانعدام السيولة النقدية بالمصارف.

وقال علي التائب، أحد سكان منطقة قبائل اللساحقة في بني وليد لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن مضخة المياه المسؤولة عن تغذية المنطقة بمياه الشرب، المعروفة لدى الأهالي بـ«الخط الأحمر» اضطروا لإيقافها منذ عدة أيام «نتيجة تهالك وتآكل الأنابيب، مما أدى إلى تسرب المياه بشكل كبير وعلى نطاق واسع».

وأوضح التائب أن صيانة المسافة المستهدفة تحتاج لشراء أنبوب نوع (BBR ضغط 16) بطول (800) متر، إضافة إلى القيام بحفر الخط الممتد عن طريق (بوكلين) بعمق نصف متر على الأقل تحت الأرض لحمايته من التلف أو التخريب من جديد.

وناشد المواطن خالد منصور الجهات المسؤولة بالدولة، المتمثلة بالمجلس البلدي وشركة المياه والصرف الصحي بالمدينة، ضرورة التدخل و«دعم المنطقة التي تعاني التهميش منذ سنة 2011»، حسب وصفه.