وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق تتعهد بتقديم الدعم الكامل لبلدية بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 05:53 مساء
لقاء عماري والطاهر وعميد بني وليد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس. (إدارة التواصل والإعلام)

تعهد المفوض بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، ميلاد عبدالله الطاهر، بمعالجة كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المجلس البلدي في بني وليد وتقديم الدعم الكامل للبلدية لتقديم خدماتها للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس ضم كلا من عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد والمفوض بوزارة الحكم المحلي ميلاد عبدالله الطاهر وعميد بلدية بني وليد سالم انوير.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالبلدية والمشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المجلس البلدي في بني وليد.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن عميد بلدية بني وليد سالم انوير استعرض خلال اللقاء احتياجات البلدية والمختنقات التي تعاني منها.

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