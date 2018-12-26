وصول 5 مليون لتر من الوقود و80 طنًا من غاز الطهي إلى مستودع سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 05:37 مساء
شاحنات نقل الوقود بمستودع سبها النفطي لدى وصولها من مصراتة. (تصوير: رمضان كرنفودة)

وصلت إلى مستودع سبها النفطي، اليوم الأربعاء، حوالي 5 مليون لتر من الوقود و80 طنًا متريًا من غاز الطهي على متن شاحنات قادمة من مستودع مصراتة النفطي، بحسب ما أعلنه عضو لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز محمد رحيل.

وقال رحيل لـ«بوابة الوسط» إن كميات الوقود التي وصلت إلى مستودع سبها النفطي اشتملت على حوالي 3 مليون لتر من وقود البنزين و مليوني لتر من وقود الديزل، إضافة إلى 80 طنًا متريًا من غاز الطهي.

وأكد رحيل أنه سيجري تزويد محطات الوقود بمنطقة وادي البوانيس ومنطقة الشاطى مباشرة، مشيرا إلى أنه يتم تأمين قوافل الوقود من قبل مناطق الوسطى والجفرة وسبها ووادي الشاطئ وأوباري ومرزق كلا حسب منطقته.

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وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط أعلنتا أمس الثلاثاء عن استكمال الاستعدادت لانطلاق القافلة الثانية من شاحنات نقل الوقود المخصصة للمنطقة الجنوبية للتوجه إلى مستودع سبها النفطي.

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