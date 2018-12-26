مجلس النواب يطالب مفوضية الانتخابات بالإسراع في إجراء الاستفتاء

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 04:08 مساء
إحدى جلسات مجلس النواب. (بوابة الوسط)

طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالإسراع في إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.

وتضمّنت رسالة وجّهها رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عوض الفيتوري، اليوم الأربعاء، «ضرورة الإسراع في اتخاذ كل ما يلزم لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور».

وفي 29 نوفمبر الماضي سلّم مجلس النواب مفوضية الانتخابات قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد عقب التصديق عليه، بعد الانتهاء من إجراء التعديل الدستوري العاشر لتحصين القانون وعدم مخالفته الإعلان الدستوري.

السايح: الاستفتاء على مشروع الدستور أواخر فبراير 2019

يذكر أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، قال في وقت سابق إن إعلان موعد إجراء الاستفتاء على الدستور بالتحديد يكون بعد التأكد من استيفاء أربعة شروط على رأسها تأمين عملية التصويت.

وأعلن السايح في مؤتمر صحفي أن موعد الإعلان عن بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون في النصف الأول من شهر يناير العام المقبل، على أن يكون الاقتراع نهاية فبراير.

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