السراج: تجب مواجهة الإرهابيين بكل حزم وقوة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 03:55 مساء

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج، الأربعاء، إنه تجب مواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.

واجتمع السراج اليوم بوزير الداخلية فتحي باشاغا، ومسؤولي الأجهزة الأمنية، بحضور مستشار الأمن القومي تاج الدين الرزاقي، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وناقش السراج خلال الاجتماع الإجراءات الأمنية التي اتخذت لكشف ملابسات الاعتداء الإرهابي على مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، مشددًا على ضبط المتورطين وراء الهجوم وعدم التهاون حيال ذلك، وأن تسلم أجهزة الأمن للقضاء ملفًا شاملاً متكاملاً بذلك. كما ناقش الاجتماع الترتيبات التنفيذية المتخذة لتأمين سلامة المواطنين.

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ووفق المكتب الإعلامي اعتمد الاجتماع آليات للتنسيق الشامل على المستويات الأمنية والعسكرية كافة.

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