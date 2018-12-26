الدولار يعوض بعض تراجعه في السوق الموازية

عاود الدولار الأميركي ارتفاعه مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، بعد أن سجل انخفاضات متتالية منذ مطلع هذا الأسبوع.

وسجل الدولار ارتفاعًا إلى نحو 4.41 دينار اليوم، مقابل 4.28 دينار أمس، بفارق 13 قرشًا حسب متعاملين ووسطاء في السوق السوداء.

وصعد اليورو بفارق 12 قرشًا، مسجلاً 4.96 دينار اليوم، مقابل 4.84 دينار أمس في السوق السوداء، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.40 دينار مقارنة 5.26 دينار أمس بفارق 14 قرشًا.

كما ارتفعت الليرة التركية إلى 0.83 دينار اليوم، مقابل 0.81 دينار أمس بفارق قرشين اثنين، وكذلك الدينار التونسي إلى 1.42 دينار، مقابل 1.38 دينار أمس.