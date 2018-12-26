وصول 3.5 مليون دينار سيولة نقدية إلى مصرفي الوحدة في سرت وبن جواد

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 03:00 مساء
وصول سيولة نقدية. (أرشيفية: الإنترنت)

وصلت إلى مصرف الوحدة فرع هراوة، اليوم الأربعاء، سيولة نقدية قيمتها 1.5 مليون دينار مخصصة لزبائن المصرف.

وقال مصدر بالمصرف في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن السيولة ستوزع على الزبائن، على أن تكون قيمة السحب للصك الواحد ألف دينار.  

كما وصلت سيولة نقدية إلى مصرف الوحدة في بن جواد قيمتها مليونا دينار، من الإدارة العامة لمصرف الوحدة، على أن تكون قيمة السحب للصك الواحد ألف دينار.

كان مصرفا الوحدة والتجاري الوطني بسرت، تسلما الأسبوع الماضي سيولة نقدية شرعا في توزيعها على زبائن المصرف، بقيمة ألف دينار للصك الواحد عن طريق مندوبي القبائل، وتبلغ الأموال ثلاثة ملايين دينار.

ومن المقرر أن تصل تباعًا إرساليات نقدية إلى مصارف شمال أفريقيا والجمهورية والصحارى.

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