مستشفى ابن سينا بسرت يتسلم مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر الدولي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 02:43 مساء
مستشفى ابن سينا. (الإنترنت)

أكد مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، الدكتور محمد السريتي، تسلم المستشفى مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر الدولي، بالتنسيق مع شركة اللمسة المعمارية المنفدة أعمال صيانة بالمستشفى.

وقال السريتي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المساعدات تمثلت في خمسة أجهزة تكييف كبيرة، وجهاز مولد كهرباء قلاب من النوع الحديث، ومنظومة تحلية مياه بكامل معداتها وملحقاتها، خاصة بقسم الغسيل الكلى، بالإضافة إلى أجهزة كهربائية مختلفة.

وأعرب مدير المستشفى عن شكره الصليب الأحمر والشركة التي نسقت معه.

وتسلمت إدارة الإمداد الطبي بمستشفى ابن سينا التعليمى بسرت أمس الثلاثاء، شحنتي أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من فرع جهاز الإمداد الطبي بمصراتة.

وقال مندوب الإمداد الطبي بالمستشفى الصيدلي، الهادي الخراز، إن الشحنة الأولى تحتوي على معدات ومستلزمات طبية، أما الشحنة الثانية فتحتوي على محاليل طبية وإسعافات أولية، ومستلزمات العمليات الجراحية وأدوية ومحاليل لقسم غسيل الكلى.

وأضاف الخراز أن هاتين الشحنتين ستساهمان في تخفيف الأعباء على المرضى، وتمكن المستشفى من تقديم أفضل الخدمات الطبية، وخاصة للمرضى الذين تجرى لهم عمليات جراحية.

وتسلم مستشفى ابن سينا شحنة طبية الأسبوع الماضي، مقدمة من جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الموقتة، بجهود عضو مجلس النواب عن سرت زايد هدية، تحتوي على أدوية ومحاليل طبية ومستلزمات تشغيلية تكفي لمدة شهر.

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