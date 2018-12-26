«تشاوري» الملتقى الوطني: كيف رأى الليبيون الحق في الأمن وآليات الترتيبات الأمنية ؟ (2 ـ 7)

أكد تقرير المسار التشاوري للملتقى الوطني أن الأمن خدمة عامة تستوجب وجود مؤسسات عسكرية وأمنية مستقلة وقوية تستند إلى القيم الوطنية وتخضع للقانون والرقابتين المدنية والقضائية

ونوه المشاركون خلال الحوارات التي نظمها مركز الحوار الإنساني برعاية الأمم المتحدة، إلى ضرورة أن تكون أجهزة الأمن مهنية وأن يعمل أفرادها في مناطقهم الأصلية في حدود الإمكانيات المتاحة.

واتفق المتحاورون، حسب التقرير، علي أهمية أن تكتسي القوات المسلحة طابعًا وطنيًا وأن تكون تشكيلاتها ممثلة لكل المناطق بطريقة متوازنة.

وأكدوا ضرورة أن تخضع المعدات العسكرية الثقيلة لسلطة مستقلة تحظى بثقة الليبيين قصد تخزينها أوالتخلص منها وذلك بالتنسيق مع الأجسام المحلية.

يشار إلى أن اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي شملت 77 جلسة في 43 بلدية في كل ربوع البلاد، وفي «مدن المهجر» التي تضم جاليات ليبية مهمة، كما شارك الليبيون في 1300 استبيان خاص بالمسار التشاوري، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وكان مركز الحوار الإنساني نظم في الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضي 77 اجتماعًا في 43 بلدية في الداخل وعدد من مدن المهجر، فضلًا عن مشاركة نحو 1300 استبيان، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وفيما يلي نص ما أورده التقرير بشأن الحق في الأمن وآليات الترتيبات الأمنية:

- إن الأمن حق أساسي مكفول لكل الليبيين في كل ربوع البلاد، وهو خدمة عامة تستوجب وجود مؤسسات عسكرية وأمنية مستقلة وقوية تستند إلى القيم الوطنية وتخضع للقانون والرقابتين المدنية والقضائية.

- رغم أهمية العمل على بناء مؤسسات أمنية وعسكرية قوية وموحدة، فإن الحق في الاحتفاظ بالسلاح الفردي لغايات الحماية الشخصية يبقي مكفولًا على الأقل إلى حين استكمال ترسيخ مؤسسات مستقرة وديمقراطية تحظى بثقة واحترام كل المواطنين. بيد أنه من المهم أن يتم تسجيل هذه الأسلحة الشخصية قصد اجتناب الاتجار بها أو استعمالها بطريقة غير شرعية.

- يجب أن تخضع المعدات العسكرية الثقيلة لسلطة مستقلة تحظى بثقة الليبيين قصد تخزينها أوالتخلص منها وذلك بالتنسيق مع الأجسام المحلية. وفي نفس السياق برزت أسئلة حول إمكانية إخضاع المعدات العسكرية لسلطة مركزية قبل التوصل إلى حل دائم يضمن الاستقرار والنظام العام.

- يجب التوصل إلى حل وسط ومعادلة متوازنة بين الإجراءات الردعية الهادفة لنزع سلاح الأفراد والمجموعات التي تعمل خارج الدولة وبين الإجراءات التحفيزية التي تسهم في تشجيعهم على نزع سلاحهم طوعيًا والخضوع لسلطة الدولة.

- يمكن إقرار إجراءات تحفيزية مالية لنزع السلاح بشرط توجيهها حرصًا للمجموعات وتجنب أن تتحول لأداء إثراء غير شرعي للأفراد.

- انبثقت عن اجتماعات المسار التشاوري مقترحات عديدة تهدف إلى تشجيع الأفراد المنضوين فى التشكيلات المسلحة على تسليم سلاحهم، بعض هذه المقترحات يتعلق بإعادة التأهيل عبر توفير فرص تعليمية وتدريبية في الداخل والخارج أو توفير عدم توجيههم للقطاع الخاص. ويمكن إدماج هؤلاء في المؤسسات الوطنية العسكرية والأمنية بصفاتهم الفردية على أساس شروط قانونية تتعلق بسجلهم الجنائي وإخضاعهم لدورات تدريبية إجبارية. كما أن توفير فرص عمل لائقة يكتسي أهمية بالغة لحماية الشباب من الانخراط في التيارات العنيفة والعصابات الإجرامية.

- إن أجهزة الأمن يجب أن تكون مهنية وأن يعمل أفرادها في مناطقهم الأصلية في حدود الإمكانيات المتاحة، في المقابل تم تسجيل الاتفاق علي أهمية أن تكتسي القوات المسلحة طابعًا وطنيًا وأن تكون تشكيلاتها ممثلة لكل المناطق بطريقة متوازنة. وفي حال تعرضت إحدى المناطق لتهديد أمني، يجب السماح للمؤسسة العسكرية بالتدخل وذلك مع مراعاة الأعراف وبالتنسيق مع المجالس المحلية والبلديات التي تلعب في المرحلة القائمة دورًا رئيسيًا في حفظ الأمن ومصالح الأفراد والأهالي على المستوى المحلي.

- يجب أن تأخذ الترتيبات الأمنية بعين الاعتبار حماية المواطنين وممتلكاتهم وأن تتم بالتنسيق الوثيق مع المجالس والأجسام المحلية المعنية، كما يجدر التنويه إلى الدور المهم الذي لعبه الشيوخ والحكماء والوجهاء المحليون في مواجهة التحديات الأمنية على المستوى المحلي.

- يجب أن يتم تحديد صلاحيات وسلطات مختلفة الأجسام الأمنية وحدودها بشكل واضح ودقيق.

- يمثل الانفلات الإعلامي ونتائجه خطرًا على أمن الليبيين وتم بهذا الخصوص اقتراح وضع ميثاق شرف إعلامي.