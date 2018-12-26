«تشاوري» الملتقى الوطني: أجندة الليبيين عن وحدة ليبيا والحكم الديمقراطي الرشيد 1ـ 7

أكد تقرير المسار التشاوري للملتقى الوطني الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة ليبيا، لكنه أشار إلى أن مبدأ الوحدة والسيادة يجب أن يتضمن درجة مهمة من الحكم المحلي المستقل تتراوح بين اللامركزية والفيدرالية.

ونوه المشاركون خلال الحوارات التي نظمها مركز الحوار الإنساني برعاية الأمم المتحدة، إلى ضرورة استعادة سيادة ليبيا عبر التأسيس لحكم فعلي وناجع تسود فيه الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية.

وأكد المتحاورون، في معرض الحديث عن أجندة الليبيين عن وحدة ليبيا والحكم الديمقراطي الرشيد، أهمية التوزيع العادل للموارد والسلطات بين كل الليبيين، مشيرين إلى ما تعرضت له بعض المناطق من ظلم فيما يتعلق بفرص التعليم قد يستوجب إقرار سياسات تضامنية تمكن من تأهيلهم وتدريبهم .

وأوصى التقرير بأن تخضع المسائل المتعلقة بالخروقات الإدارية والقانونية وشبهات الفساد إلى رقابة السلطة القضائية، داعيا إلى بذل كل الجهود لضمان حقوق النساء في المشاركة في العملية السياسية.

يشار إلى أن اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي شملت 77 جلسة في 43 بلدية في كل ربوع البلاد، وفي «مدن المهجر» التي تضم جاليات ليبية مهمة، كما شارك الليبيون في 1300 استبيان خاص بالمسار التشاوري، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وكان مركز الحوار الإنساني نظم في الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضي 77 اجتماعًا في 43 بلدية في الداخل وعدد من مدن المهجر، فضلًا عن مشاركة نحو 1300 استبيان، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وفيما يلي نص ما أورده التقرير بشأن وحدة ليبيا والحكم الديمقراطي الرشيد.

مكن المسار التشاوري للملتقى الوطني باعتباره حدثًا تاريخيًا فارقًا من لم شمل الليبيين بتنوع وتعدد توجهاتهم وخياراتهم حول أجندة مشتركة تتناول أهم التحديات التي تواجه الشعب الليبي: الأولويات الوطنية، الأمن والدفاع، بناء المؤسسات، الحكم الرشيد والعمليتان الدستورية والانتخابية.

وإذا كان من البديهي الإقرار بوجود اختلافات في وجهات النظر بين الليبيين، فإن نقاطًا عديدة اجتمعت حولها آراء الليبيين كما تم التوصل إلى مقترحات مهمة بفضل النقاشات الصادقة والمتميزة. وعلى هذا الأساس نقدم فيما يلي التوجهات الكبرى المنبثقة عن كل النقاشات والتي تمثل أبواب التقرير السابقة تفصيلًا وشرحًا لكل أبعادها ومسوغاتها.

أولًا: الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها

- الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة ليبيا أرضًا وشعبًا شرط أساسي وبدونه لا يمكن لأي حل أن يكون شرعيًا أو مستدامًا.

- إن ما يجمع الليبيين هي المواطنة والإحساس المشترك بالانتماء إلى الوطن الواحد، وإن هذه المواطنة الجامعة لا تلغي الخصوصيات المحلية والثقافية وإنما تعززها في اطار الوطن الواحد.

- إن مبدأ الوحدة والسيادة يجب أن يتضمن درجة مهمة من الحكم المحلي المستقل تتراوح بين اللامركزية والفيدرالية بما يمكن من تدعيم وحدة وتكامل مؤسسات الدولة الوطنية والمحلية وضمان فاعلية أدائها.

- رفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية، كما أن حماية ليبيا من العبث الخارجي إنما يمر عبر وحدة الليبيين وتوافقهم.

- التطلع لاستعاد سيادة ليبيا عبر التأسيس لحكم فعلي وناجع تسود فيه الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية التي تحمي الوطن والمواطنين وتذود عن الحدود. وفي نفس السياق، يجب أن يفضى بناء مؤسسة الدولة إلى استعادة الأصول المجمدة في الخارج لصالح الشعب الليبي ورفع حظر السلاح بما يمكن من استرجاع الدولة قوتها وفرض احتكارها للعنف الشرعي.

- عقد الملتقى الوطني أيا تكن صيغه وترتيبات اجتماعه النهائي على أرض الوطن وبين ظهراني الشعب الليبي، ويعتبر ذلك تكريسًا لمبدأ السيادة والاستقلال وتعبيرًا عمليًا عن احترام المجموعة الدولية للسيادة الوطنية الليبية.

ثانيا: الحكم الديمقراطي الرشيد والفعال:

- إن التعيينات في الوظائف والمناصب الحكومية (المناصب الوزارية، الوظائف المدنية في المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية) يجب أن تعتمد على معايير موضوعية كالكفاءة الفنية والخبرة والنزاهة ونظافة اليد ونكران الذات لخدمة المصلحة العامة وذلك بمعزل عن أي انتماء مناطقي أوقبلي أوسياسي.

ذلك أن اعتماد المحاصصة المناطقية أوالسياسية من شأنه أن يهدد وحدة ليبيا وشعبها فضلًا عن كونه يمثل عائقًا أمام إدارة مصالح الليبيين بطريقة فعالة.

- إن ما تعرضت له بعض المناطق من ظلم فيما يتعلق بفرص التعليم قد يستوجب إقرار سياسات تضامنية تمكن من تأهيلهم وتدريبهم ومن ثمة تمثيلهم على النحو الأكثر إنصافًا خاصة فيما يتعلق بالوظائف الدبلوماسية.

كما أن التوزيع العادل للموارد والسلطات بين كل الليبيين من شأنه أن يكون أكثر فاعلية لمعالجة الأسباب العميقة للخلل القائم من آلية المحاصصة التي يرفضها غالبية المشاركين في المسار التشاوري.

- ضرورة أن تكون عملية التعيين في المناصب والوظائف الحكومية شفافة وأن يكون الأشخاص الذين يتم تعيينهم من أهل الاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد.

- يجب أن تخضع السياسات والبرامج والقرارات الحكومية لاستراتيجية واضحة تعتمد على الأولويات التي يحددها الليبيون والتي تم التنصيص على بعضها في المسار التشاوري للملتقي الوطني، ويمكن أن تتواصل عملية تحديد الأولويات الوطنية في إطار الحوار بين الأجسام الوطنية والمحلية.

- يجب أن يتم تحديد مهمات وصلاحيات المسؤولين الحكوميين وحدود سلطاتهم بشكل واضح وبما يجعل ولاءَهم للشعب الليبي دون غيره وبعيدًا عن المصالح السياسية والشخصية والفئوية الضيقة أوالانتماءات المناطقية، ويمثل ذلك شرطًا رئيسيًا للحد من النهب والفساد وضمان الحد الأقصى من الفاعلية في إدارة مصالح الليبيين ومقدراتهم.

- يجب أن تخضع المسائل المتعلقة بالخروقات الإدارية والقانونية وشبهات الفساد إلى رقابة السلطة القضائية ويمكن التنصيص على دور المحكمة العليا في هذا المجال بالإضافة إلى مكتب النائب العام أوهيئة الرقابة الإدارية أوديوان المحاسبة حسب الاختصاص. في المقابل وباعتبار أن القضاة لا يمكنهم أن يتخذوا قراراتهم بحرية بسبب الضغوطات والتهديدات المسلطة عليهم، فإنه يجدر التفكير في إسناد بعض مهمات المؤسسة القضائية إلى هيئة رقابية إدارية.

- إن المؤسسة القضائية في ليبيا تحظى بثقة الليبيين، كما أن دورها يبقي رئىيسيًا في كل الجهود الرامية لاستعادة الأمن وإعادة بناء الدولة وضمان السير العادي للمؤسسات. وفي نفس الإطار، يجب توفير كل الشروط الضرورية لحماية القضاء من آفة الفساد وضمان احترام قراراته بعيدًا عن كل التأثيرات والضغوطات.

- بذل كل الجهود لضمان حقوق النساء في المشاركة في العملية السياسية في ليبيا وتحقيق أملهن في أن تبذل كل الجهود الممكنة للترفيع في نسبة تمثيل المرأة فى المواقع الحكومية والمؤسسات الوطنية بما يمكنها من لعب دور رائد في كل المستويات المحلية والوطنية.