السراج يبحث مع المشري والصديق الكبير فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي

السراج يبحث مع المشري والصديق الكبير فعالية برنامج الإصلاح الاقتصادي. (صورة من الرئاسي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في إطار متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس استعرض تقييم فاعلية خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن وتكبح في الوقت نفسه من جماح السوق الموازية.

كما تم بحث الإجراءات الأخرى التي تضمنها البرنامج ومواعيد وآليات التنفيذ، وكيفية معالجة الآثار المترتبة على تنفيذها.

من جهة أخرى، بحث الاجتماع ملف الخدمات العامة وخطة حكومة الوفاق الوطني لتوفيراحتياجات المنطقة الجنوبية.

كانت حكومة الوفاق الوطني اعتمدت سبتمبر الماضي برنامج الإصلاح الاقتصادي بتوافق بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.



وأصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد أيام من الإعلان عن عزمه إجراء تعديل وزاري في حكومة الوفاق الوطني وتعيين قيادات جديدة للمناصب العسكرية والأمنية العليا.

ونصّ البند الثامن من البرنامج على أن «يرفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة، على أن يتم التحويل إلى حساب المستشفيات والجامعات والمدارس مباشرة».

ونصّ البند الرابع من البرنامج على أن «تخصص نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لإطفاء الدين العام لدى مصرف ليبيا المركزي، وصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات. وفق قرارات تصدر من المجلس الرئاسي تحدد أوجه التصرف في الرسم المفروض».

السراج يبحث مع المشري والصديق الكبير فعالية برنامج الإصلاح الاقتصادي. (صورة من الرئاسي)