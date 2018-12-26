بوشناف: ما يثار حول انفلات الأمن في بنغازي «مبالغ فيه»

وزير الداخلية في الحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف. (الإنترنت)

أكد وزير الداخلية في الحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، أن مدينة بنغازي آمنة، مشيرًا إلى أن ما يثار حول انفلات الأمن في بنغازي مبالغ فيه، وأن الخطة الأمنية الموضوعة حاليًا ما هي إلا لزيادة الثقة المتبادلة بين رجال الأمن والمواطن.

جاء ذلك خلال جولة وزير الداخلية التفتيشية المفاجئة لطوق بنغازي الأمني، ضمن الخطة الأمنية التي أطلقها لتأمين المدينة، مؤكدًا أنه يشرف على الخطة شخصيًا لتذليل كافة الصعوبات وضمان نجاحها وأداء مهامها على أكمل وجه.



وأكد وزير الداخلية أن دور رجال الأمن في هذا الوقت لا يقل أهمية عن دور القوات المسلحة الليبية التي انتصرت على الإرهاب، داعيًا أفراد الدوريات الأمنية إلى التعامل الحسن مع المواطنين مقابل تعاون المواطن معهم في تسهيل اتباع إجراءاتهم الأمنية.

وأكد أن تدوير مديري الأمن ومديري الإدارات العامة والمكاتب لم يكن مستهدفًا به أحدًا بقدر ما كان دفعة جديدة لتعزيز روح الأمن في مختلف المدن والمناطق، مثمنًا دور القوات الأمنية التي انتقلت لتأمين درنة وعلى رأسها الدعم المركزي والبحث الجنائي.

ودعا خلال الجولة التي رافقه خلالها كذلك مدير مكتبه المقدم محمد الوزري، إلى تكاتف جهود الجهات كافة لأجل العمل على استتباب الأمن وعلى رأسها شركة الكهرباء وغيرها.

وتجول المستشار إبراهيم بوشناف على تمركزات قوى الأمن كافة المشاركة في الخطة الأمنية، انطلاقًا من مفترق شارع الوكالات مرورًا بجزيرة دوران كتيبة الفضيل بوعمر ومفترق السلماني الغربي ومفترق البريد وجزيرة سيدي يونس وجزيرتي دوران حي السلام وبوابة الكويفية وصولاً إلى تمركزات خط سيدي خليفة بوهادي بنينا.

وشملت جولة الوزير التي التحق به خلالها من أحد التمركزات مدير أمن الجبل الأخضر ورئيس الخطة العقيد خالد البسطة، ومدير الإدارة العامة لحماية الآداب العامة ورئيس قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي المشرف الميداني للخطة المقدم جمال العمامي.