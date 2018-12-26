الحرس البلدي يطلق حملة للأمن الغذائي والدوائي في البيضاء

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 01:10 مساء
منظر عام لمدينة البيضاء. (الإنترنت)

أطلق جهاز الحرس البلدي في مدينة البيضاء حملة للأمن الغذائي والدوائي برئاسة النقيب محمد عبدالمجيد المبروك.

وقال المكتب الإعلامي في تصريح تلقته «بوابة الوسط» إن اللجنة تتضمن في عضويتها الدكتور مفيد المسماري، والمهندس جلال بوحوية عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حيث تستهدف الحملة المحلات والمجازر والصيدليات كافة في المدينة.

وأضاف أن اللجنة منعت عرض اللحوم في خارج المجازر، مشيرًا إلى أنه جرى إخطار أصحاب هذه المشاريع بمصادرة اللحوم المعروضة، فضلاً عن فرض غرامة فورية عليه.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللجنة تفقدت عمل المطاعم كافة في شارع المستشفى والقهاوي بالمدينة، لتقييم مدى اهتمامهم بالنظافة وارتداء الزي الخاص بالعاملين، مؤكدًا أن الحملة مستمرة إلى حين الانتهاء من المواقع المختلفة كافة في البلدة.

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