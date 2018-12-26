صنع الله: «الخليج العربي» تمكنت من زيادة الإنتاج رغم الظروف الصعبة

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي. (مؤسسة النفط)

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن «قطاع النفط يواجه ظروفًا صعبة يعيشها العاملون في جميع المواقع النفطية، نتيجة لما يحاك من مؤامرات وانتهاكات وإغلاق للحقول وتهديد وإرهاب العاملين»، مؤكدًا أن تلك المحاولات تهدف إلى إفشال دور المؤسسة في توفير الميزانيات اللازمة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال ترؤس صنع الله، أمس الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط بالمقر الرئيس للشركة ببنغازي، حيث أشاد بـ«الدور الكبير للعاملين بالقطاع في مختلف مواقعهم ومساهمتهم في المحافظة على مقدرات وثروات الشعب الليبي».

كما أشاد بالعاملين بشركة الخليج العربي للنفط، التي لم يتوقف إنتاجها «رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، من شح في الميزانيات ونقص الإمكانات، إلا أنهم رغم ذلك تمكنوا من المحافظة على الإنتاج وزيادته».

وتابع أن الشركة حققت نجاحات في مجال الحفر وإعادة دخول الحفر التطويري لبعض الآبار، وإنجاز 81% من عمليات صيانة الآبار، وحفر عدد من الآبار التطويرية وربطها مما ساهم في الرفع من القدرة الإنتاجية، واستكمال أعمال الصيانة للمعدات السطحية، أهمها صيانة محطات توليد الطاقة وضواغط الرفع بالغاز، وإصلاح خطوط نقل الخام بجميع المواقع، واستكمال تشغيل محطة كهرباء السرير، والعمرة الكاملة لحقل السرير، وملاحظة تحسن الوضع الأمني وانخفاض في معدل الحوادث بمختلف أنواعها، باستثناء حوادث الحرائق والتي سجّلت ارتفاعًا بسيطًا.

كما طالب الشركة بضرورة الاهتمام ببرامج حماية البيئة، والاهتمام بإحالة تقارير التحسن البيئي بشكل دوري وتحديث وتطوير برامج الأمن والسلامة.

من جانبه، رحّب رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي محمد بن شتوان بالحضور، قائلاً إن شركة الخليج العربي للنفط تتشرّف باحتضان أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، ويتزامن ذلك مع احتفالية مرور 47 عامًا على مسيرة العطاء بالشركة.

وحيا مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لوقوفه مع شركة الخليج العربي طيلة السنوات الماضية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي الذي كان له دور في زيادة معدلات الإنتاج بالشركة، حيث استطاعت دفع جزء كبير من ديونها والعمل على تحسين ظروف الإقامة والإعاشة لعاملينا بمختلف الحقول.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي. (مؤسسة النفط)

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي. (مؤسسة النفط)