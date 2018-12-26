حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام مقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بطقس ممطر على أغلب مناطق الشمال، وتكون الأمطار جيدة خاصة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رأس جدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًا يوم غد إلى شمالية غربية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14 - 17) ولا تتجاوز 13 على المرتفعات الجبلية.

سرت سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق، وتكون جيدة إلى غزيرة هذا اليوم على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر حتى امساعد، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14 - 19) ولا تتجاوز 13 على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على غدامس - الحمادة ومناطق الجفرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16 - 19) ولا تتجاوز 14 على الحمادة ومناطق الجفرة.