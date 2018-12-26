حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام مقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 12:17 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بطقس ممطر على أغلب مناطق الشمال، وتكون الأمطار جيدة خاصة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رأس جدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء مغطاة جزئيًا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًا يوم غد إلى شمالية غربية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14 - 17) ولا تتجاوز 13 على المرتفعات الجبلية.

سرت سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق، وتكون جيدة إلى غزيرة هذا اليوم على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر حتى امساعد، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14 - 19) ولا تتجاوز 13 على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على غدامس - الحمادة ومناطق الجفرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16 - 19) ولا تتجاوز 14 على الحمادة ومناطق الجفرة.

الكفرة - تازربو - السرير:
السماء قليلة السحب تتكاثر على السرير، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17 - 22).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«BBC» تعيد عرض الفيلم الوثائقي «START UP LIBYA»
ثقافة وفن
مهاجم منتخب إسرائيل «يربك» محبي ليفربول وسط ترقب صلاح
رياضة عالمية
بعد الهجوم على مقر وزارة الخارجية... النائب لؤي الغاوي يحمل ثلاث جهات مسؤولية ...
ليبيا
العريبي: لابد من إقصاء مجلس اتحاد الكرة الليبي بالكامل
رياضة محلية
مدرب الأهلي طرابلس يرفض المنتخب ويطالب اتحاد الكرة باحترام الليبيين
رياضة محلية
شاهد.. كلمة السراج لمناسبة ذكرى الاستقلال
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
ميناء الخمس: شحنة الأسلحة المضبوطة الثلاثاء «صوتية» والقانون الليبي يجرّمها
ليبيا
حوار/ محمد علي عبدالقادر للوسط: قريباً سيبدأ العمل في مطار الأبرق وستكون هناك ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة