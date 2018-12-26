الوطنية للنفط وسوناطراك الجزائرية تقرّان ميزانية القطعة المشتركة بحوض غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 11:34 صباحا
المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. (صورة من مؤسسة النفط)

ناقشت لجنة الملاك المشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سوناطراك الجزائرية للنفط، الأنشطة المشتركة، والميزانيات الختامية لعام 2018، إضافة إلى الميزانيات المعتمدة لعام 2019 للقطعتين 65 و95/96 بحوض غدامس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الجزائرية يومي الاثنين والثلاثاء، تطرق الطرفان خلاله إلى سبل تطوير القطعة 65، بما في ذلك إمكانية ربطها بحقول الحمادة التابعة لشركة الخليج العربي.

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حضر الاجتماع الطيب سليمان ابوالميدة، وخليفة يوسف عمرو عن جانب المؤسسة، وناصيرة مراغني وناتاه اوبتال وجاويد بن شريف عن جانب سونطراك.

وكانت الشركة الجزائرية تستثمر في حقلين متواجدين بحوض غدامس بعدما فازت بعقد للكشف والتنقيب عن النفط والغاز بعد العام 2005.

وتقدر مصادر جزائرية قيمة عتاد سوناطراك من آليات وشاليهات الذي لم يتعرض للتخريب رغم الوضع الأمني في ليبيا بـ155 مليون دولار.

وأثار مغادرة مجمع «سوناطراك» الحكومي مواقع التنقيب في ليبيا التساؤلات حول حقيقة تخليه عن الاستثمار في حقول النفط والغاز في البلاد عقب تجميد نشاطه في 2014 وسحب عماله من الموقع على خلفية تدهور الاضطرابات الأمنية.

وما يعمق الغموض توقيع الشركة الجزائرية اتفاق إطار في ديسمبر 2017 مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين حول تسيير حقول المحروقات الحدودية، في اتفاق نص على تحيين دراسة تعود لعام 2006 تخص الحقلين الحدوديين الرار الجزائري والوفاء الليبي.

وكشف المدير العام لشركة «سوناطراك»، عبدالمومن ولد قدور، عن مفاوضات لتحديد معالم المشاريع التي تنوي الجزائر وليبيا إطلاقها معًا دون أن يحدد بدقة تلك المشاريع المشتركة.

وكان ولد قدور، صرح قبل أشهر بأن شركته لم تغادر ليبيا رغم الأزمة الأمنية التي مرت بها، وأنها تطمح للحفاظ على تواجدها هناك من خلال منصات حفر لها أبقتها هناك.

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