النجار: تزايد حالات الإصابة باللشمانيا خلال شهري يناير وفبراير المقبلين

المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (صورة من صفحة المركز بفيسبوك)

توقع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، تزايد حالات الإصابة بمرض اللشمانيا خلال شهري يناير وفبراير القادمين لتصل إلى الآلاف، لأن برامج علاج المرض توقفت لعدم وجود الإمكانات، مشيرًا إلى أن خطورته تكمن كونه مزمنًا، حيث تبقى القرحة لفترة طويلة مدتها سبعة أشهر وقد تستمر من سنة ونصف إلى سنتين إن لم تتم معالجتها بمضاد المرض.

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للمركز الوطني عبر «فيسبوك»، إن مرض اللشمانيا تكون فترة حضانته من شهر 8 إلى شهر 10 وتبدأ الأعراض بالظهور خلال شهر 12 إلى شهر 2، مشيرًا إلى أن أعراضه تتمثل بظهور حبة سوداء يكبر حجمها على الأطراف الخارجية من الجسم لتشكل تقرحات مؤلمة.

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وأعرب النجار عن تمنياته بأن تلبي منظمة الصحة العالمية طلبهم بالحصول على الدواء اللازم لمواجهة مرض اللشمانيا خلال الفترة القادمة، مبديًا أسفه إزاء عدم اهتمام الجهات المخولة بتوفير الدواء لهذا الأمر.

وأكد حاجة المركز لتوفير الدواء، مشيرًا إلى اعتقاده بأن يكون عدم توافر الميزانية هو السبب وراء عدم تمكن جهاز الإمداد الطبي من شراء الدواء بالكميات التي طلبها المركز مسبقًا، لافتًا إلى أنهم وجهوا نداء للمنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية التي تعهدت بتوفير ألف حقنة متوقعًا وصولها بعد أسبوعين.

وأشار النجار إلى أن مناشدات المركز لوزارة الصحة ما زالت مستمرة بهدف التدخل والتعاون مع جهاز الإمداد الطبي وتوفير العقار الطبي لأنه من المتوقع ازدياد أعداد الحالات المصابة لتصل إلى الآلاف منها، لأن الفترة طويلة والبرامج توقفت لعدم وجود الإمكانات.