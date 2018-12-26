صحف عربية: الهجوم الإرهابي يثبت فشل الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس

أبرزت الصحف العربية الصادرة، اليوم الأربعاء، ملف الترتيبات الأمنية وفشلها في حماية طرابلس، إلى جانب الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر وزارة الخارجية بالعاصمة.

هجوم الخارجية

ونشرت جريدة «العرب» مقالًا للكاتب المصري محمد أبوالفضل عن الترتيبات الأمنية في طرابلس والتي اعتبرها تهدف إلى شرعنة تصورات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة وتنظيم «الإخوان المسلمين».

وفي مستهل مقاله قال إن عملية التغيير والتبديل والتشبيك في ليبيا لم تتوقف يومًا منذ اندلاع أزمتها السياسية والأمنية، فكل مرحلة لها طبيعة خاصة، ويكمن العنصر المشترك على مدار السنوات الماضية في رعاية واحتضان التيار الإسلامي ومساعدته رضاء وعنوة ليكون جزءًا من المشهد العام، وربما في مقدمته.

ووفق تقديراته فإنه كلما خفت نجم هذا التيار، بفعل الممارسات العنيفة والإرهابية للمحسوبين عليه، تدثّر برداء آخر للبحث عن وسيلة تعيده إلى الواجهة، ونجح الجناح السياسي لهؤلاء في استغلال الليونة والتعاطف والتوظيف من قبل بعض الجهات الخارجية لضمان مكان مؤثر في المعادلة الليبية.

تخدم السيولة الشديدة التي تتمتع بها الأزمة والمرونة الطاغية على الكثير من تفاصيلها، حسابات التيار المؤدلج ومن يجتهدون في توفير سبل الدعم والتأييد له، ويرون جميعًا أن الساحة مهيأة لتكريس النفوذ.

واعتبر الهجوم الإرهابي على الخارجية إثباتًا على أن العاصمة مقبلة على موجة جديدة من العنف، ربما تفوق ما واجهته من موجات على مدار السنوات الماضية، لأن من رتبوا وخططوا واتخذوا قرار التعجيل بحسم معركة طرابلس، والمرجح أن تبدأ في الثلث الأول من شهر يناير المقبل، يريدون تحقيق مجموعة من الأهداف السريعة.

يأتي في مقدمة هذه الأهداف قطع الطريق على المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الذي تسرّبت معلومات قوية بشأن عزمه التجهيز والتحشيد لدخول طرابلس قريبًا، وتلقيه إشارات فرنسية داعمة هذا التحرّك، وهو ما تتحفظ عليه بعض القوى الإقليمية، خشية الوقوع في فخاخ أمنية تؤثر على ما وصل إلى المؤسسة العسكرية من تماسك، لأن الطريق إلى العاصمة لن يكون مفروشًا بالورود.

يسعى الفريق المقابل لحفتر إلى حسم معركة طرابلس مبكرًا، عبر تكوين تحالف جديد ومتماسك، يحمل أجندة إسلامية خفية للسيطرة على مفاصل العاصمة ومؤسسات الدولة فيها، ويتم منحه صبغة عسكرية نظامية، تخفف الضغوط المتداولة حول تعاظم اعتماد جهات رسمية على الكتائب المسلحة وتسخيرها في عمليات قذرة تابعة للحكومة.

المفاجأة أن التحالف الجديد يقوم على أنقاض اللواء السابع- مشاة، والذي دخل طرابلس في 26 أغسطس الماضي، قادمًا من ترهونة. وقال إن التحالف الثلاثي (السراج وسلامة والإخوان) ودعم عملية تقدم اللواء السابع للسيطرة على مقاليد الأمور في طرابلس، يفضي إلى تشكيل نواة لقوة عسكرية نظامية، لأن غالبية العناصر المنخرطة في اللعبة ذات صبغة عسكرية، بمعنى تكوين جيش مواز للجيش الوطني الذي يقوده حفتر، يضاف إلى عملية إعادة هيكلة جهاز الشرطة التي يقوم بها فتحي باشاغا وزير الداخلية.

ترمي هذه التحركات إلى سدّ المنافذ على استعداد المشير خليفة حفتر لاقتحام طرابلس، ويتم تعزيزها بمحاولة شغل قواته بالتركيز على الشرق، في إشارة إلى هز موقفه في منطقة نفوذه التقليدي، فحاليًا تقوم سرايا الدفاع عن بنغازي، وبقايا العصابات التابعة للميليشياوي إبراهيم الجضران، المطلوب دوليًا، بتجميع قوات عسكرية في منطقة وادي دينار، استعدادًا للغارة على منطقة الهلال النفطي مرة أخرى.

تثير الدهشة في المعطيات السابقة بعض الأمور الدقيقة، أبرزها الدوران داخل حلقات متشابكة، تحمل عنوانًا عريضًا، هو عدم الالتزام بثوابت محددة، فالمرونة البادية على تحركات قوى كثيرة تنم عن سرعة كبيرة تتغير بموجبها التحالفات، بناء على المصالح التي تتحكم في أصحابها.

وخلص إلى أن المشاهد التي تمر بها العاصمة طرابلس تكشف عن تشبث لافت من جانب قوى عدة بأن يكون تيار الإسلام السياسي في مقدمة اللعبة السياسية، والكثير من المقاطع التي جرت في ليبيا، بوجوهها المختلفة، تعمل لحساب تجنب تهميشه، لأن عدم تمكين الإخوان في ليبيا، قد يكون كارثة على عمومهم في دول المنطقة.

ويمثل نجاحهم في هذه الدولة حلقة مهمة تدل على استمرار تأثيرهم في كل من الجزائر والمغرب وتونس، وبوابة لإجبار مصر على القبول بتسوية مع الجماعة الأم في القاهرة.

الترتيبات الأمنية

إلى ذلك ركزت جريدة «الشرق الأوسط» على مؤشر إخفاق الترتيبات الأمنية التي أعلنت عنها حكومة الوفاق الوطني، وبعثة الأمم المتحدة، حيث تعرض مقر وزارة الخارجية، إلى هجوم إرهابي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 23 آخرين.

وطبقًا لما روته مصادر أمنية، فقد بدأ الهجوم الذي ألحق أضرارًا بعدة مركبات ومبانٍ بتفجير سيارة ملغومة، أعقبه فتح المهاجمين النار باتجاه الوزارة، قبل أن يتمكن اثنان منهم من دخول المبنى، وتفجير نفسيهما بداخله، فيما قتل حرس الوزارة المهاجم الثالث.

واتهم الناطق باسم القوات الخاصة، التابعة لوزارة الداخلية، طارق الدواس، تنظيم «داعش» بتنفيذ الهجوم، وقال إن «التفجير الغادر كان من قبل المجموعات المارقة من مجموعات (داعش)».

وعلى الفور، فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول مكاتب وزارة الخارجية التي دمرتها النيران، ورفعت حالة التأهب الأمني، وكثفت من إجراءاتها الأمنية حول المقرات الرسمية والعسكرية الواقعة في نطاق مقر وزارة الخارجية.

من جهته، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة السراج، في بيان، أن «الأجهزة الأمنية المختصة بدأت تحقيقاتها المكثفة لمعرفة أبعاد وهوية المنفذين والواقفين وراء الاعتداء الذي يتنافى مع تعاليم الدين والقيم والمبادئ الإنسانية»، داعيًا المواطنين إلى «أخذ الحيطة والحذر»، ومجددًا تأكيده على «ضرورة الإسراع بالتكاتف، وتوحيد الصفوف لمواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن».

من جانبه، قال وزير الخارجية محمد سيالة، في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع زميله في الحكومة وزير الداخلية فتحي باشاغا، ومحمد السلاك الناطق الرسمي باسم حكومة السراج، إن «مثل هذه الاعتداءات لن تؤثر بعزيمة الليبيين على بناء دولتهم... دولة الديمقراطية والقانون»، مبرزًا أن وزارته ستباشر عملها صباح اليوم (الأربعاء) من المقر الجديد الذي تم تخصيصه لها من قبل الحكومة، وموضحًا أن كل الوثائق المهمة في الوزارة لم تتعرض للإتلاف، وأنه تابع واطمأن شخصيًا على العاملين بالوزارة عقب الهجوم الإرهابي على المقر مباشرة، وكذلك على الوثائق والمستندات بداخله.

ورأى سيالة أن «ما حدث هو رسالة للمجتمع الدولي للاستجابة إلى الطلبات التي قدمتها ليبيا للجنة العقوبات، بخصوص منحها استثناءات لتوريد بعض أنواع الأسلحة لمواجهة الإرهاب».

بدوره، أفاد وزير الداخلية فتحي باشاغا بأن «من قاموا بالهجوم هم ثلاثة من أصحاب البشرة السمراء، حسب الشهود والمعلومات الأولية، وقد كان بين القتلى موظف بالخارجية وأحد رجال الأمن»، معلنًا أن «الوزارة بصدد استحداث إدارة عامة للأجهزة الأمنية، تهتم بمكافحة الإرهاب، وغسل الأموال، وإنفاذ القانون، والتنسيق الأمني بين جميع الأجهزة الأمنية حتى لا يكون هناك فراغ بين كل هذه الأجهزة الأمنية مجتمعة».

في غضون ذلك، دانت بعثة الأمم المتحدة ما وصفته بـ«العمل الإرهابي الجبان» الذي طال مبنى وزارة الخارجية في طرابلس، إذ أكد غسان سلامة، رئيس البعثة، في بيان له أمس أن «الإرهاب لن ينال من قرار الليبيين السير نحو بناء الدولة ونبذ العنف... ونحن لا نقبل بالمساس بأي مؤسسة رسمية، ولا سيما من الجماعات الإرهابية، وسنعمل مع الشعب الليبي لمنعهم من تحويل ليبيا لملاذ ومسرح لإجرامهم الأعمى».

أوضحت البعثة الأممية أنها تتابع مع السلطات في طرابلس مجريات الأمور، موضحة أن فريقها على تواصل مستمر لتقديم الدعم اللازم في مواجهة تداعيات هذا الهجوم المؤسف. وتوالت ردود الفعل العربية المنددة بالهجوم، إذ قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يدين بأقسى العبارات العملية الإرهابية التي استهدفت مقر الخارجية الليبية، فيما قال السفير محمود عفيفي، الناطق الرسمي باسم الأمين العام، إن «هذه العملية النكراء تأتي لتؤكد من جديد أن يد الإرهاب الآثمة لا تتورع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة بحق الأبرياء، وأن هناك من يسعى لعرقلة الجهود المبذولة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، وإطالة أمد الأزمة الليبية، وهو الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد على المستويين الدولي والإقليمي، قصد مساعدة الشعب الليبي على تخطي هذه الأزمة على النحو الذي يضمن إحلالاً كاملاً للأمن والاستقرار في ربوع ليبيا، والحفاظ على وحدة الأرض الليبية، واستكمال بناء مؤسسات الدولة».

كذلك دانت الخارجية المصرية الهجوم بـ«أشد العبارات»، وأكدت من جديد «أهمية حشد الدعم الدولي للجهود الأممية في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، خصوصًا في تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس، وتأكيد الاختصاص الحصري في الملف الأمني لمؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا دون غيرها، وتمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الليبي».

أما سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، فقد أكد أن الهجوم على الخارجية «لن يغير أي شيء من تعاون برلين مع طرابلس، ومع الليبيين».