العثور على رفات داخل فندق ريجنسي بالصابري في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 10:05 صباحا
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (الإنترنت)

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي شرق البلاد رفات شخص مجهول الهوية عثر عليه داخل فندق ريجنسي بمنطقة الصابري.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن مركز شرطة الصابري نقل الرفات إلى مستشفى الجلاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتعرف على هوية صاحب الجثة.

ورجحت المصادر ذاتها أن تكون الرفات تعود لمعركة تحرير الصابري من التنظيمات «الإرهابية» لوقوع الفندق في منطقة العمليات العسكرية، وتمركز الإرهابيين به في ذلك الوقت، مؤكدين أن الجثة عبارة عن هيكل عظمي تم التحفظ عليه، حتى يتم سحب العينة من قبل الجهات المختصة ومن ثم سيتم دفنه عن طريق الهلال الأحمر الليبي.

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