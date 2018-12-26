إصابة سيدة برصاص عشوائي في منطقة الوحيشي ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 08:48 صباحا
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي. (الإنترنت)

أصيبت المواطنة نجية على محمد المسلاتي (58 عامًا)، الثلاثاء، برصاص عشوائي في منطقة الوحيشي بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء إن السيدة نجية أصيبت برصاصة عشوائية في اليد اليُسرى، أثناء تواجدها في منطقة الوحيشي لحضور مأتم، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وأوضحت البرغثي أن السيدة نجية أدخلت إلى غرفة العمليات وأجريت لها جراحة على الفور، مشيرة إلى أن حالتها الصحية مستقرة.

وتعاني مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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