قزيط: الإرهاب حوَّل جامعة بنغازي لأطلال.. وعلى قادة ليبيا إعلاء المصلحة الوطنية

عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط خلال زيارته جامعة بنغازي. (الإنترنت)

دعا عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، ومحافظي مركزي طرابلس والبيضاء، إلى إعلاء المصلحة الوطنية والتواجد في بنغازي، والإعلان عن إعادة إعمار بنغازي المدينة وجامعة بنغازي، لتضميد جرح بنغازي النازف.

جاء تصريح قزيط على هامش زيارته جامعة بنغازي، قائلاً: «دخلت كلية الآداب وجلست في نفس المقعد الذي كنت أجلس فيه في مدرج 15 بكلية الآداب عندما كنت طالبًا العام 1990، لكن هالنا الدمار المروع».

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وتابع: «زرنا المكتبة المركزية وكلية الآداب والقانون والاقتصاد والإدارة العامة (..) جامعة بنغازي مفخرة وطنية عزيزة على قلوبنا حولها الإرهاب الأسود إلى أطلال».

وأشار إلى أن «هذه الجامعة خرّجت خيرة الكوادر الوطنية، التي تخدم في حقول خدمية ومعرفية مختلفة في هذا الوطن الواحد».

وخرج المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي، الذي عقد مطلع مايو الماضي بنحو 40 توصية مهمة تمثل خلاصة مناقشات المشاركين، ورأى محللون أن تلك التوصيات هي خارطة طريق مهمة ليس لإعادة الإعمار فحسب، بل تحويل بنغازي إلى مركز استثماري مهم، إلا أن تساؤلات تطرح حول فرص تفعيل هذه الاقتراحات وتحويلها إلى واقع ملموس.

ودعا المؤتمر إلى تطوير مشروع رؤية إعمار مدينة بنغازي، وإنشاء هيئة عليا مستقلة ذات رؤية واستراتيجية وأهداف، تُشرف على عملية إعمار بنغازي بجميع جوانبها وأنشطتها، والأخذ بمبدأ التصميم للجميع في كل مراحل إعداد الدراسات والتصاميم والتنفيذ لمشاريع إعادة الإعمار بالمدينة، واعتماد برنامج وطني لإعادة الإعمار، ودعم مجلس التخطيط الوطني بشأن الخطط والبرامج الاستراتيجية للإعمار.

عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط خلال زيارته جامعة بنغازي. (الإنترنت)

عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط خلال زيارته جامعة بنغازي. (الإنترنت)