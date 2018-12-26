النواب يدين هجوم خارجية الوفاق ويطالب الليبيين بالتوحد ضد الإرهاب

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

دان مجلس النواب بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي طال الثلاثاء مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس وراح ضحيته ثلاثة قتلى، فضلاً عن 21 جريحًا.

وقال مجلس النواب إن «أيادي الإرهابيين والظلاميين الآثمة تحاول ضرب أمن بلادنا وشعبنا من خلال مثل هذا الأعمال الإرهابية التي تطال أنحاء الوطن كافة وتستهدف المقرات والمؤسسات الحيوية في البلاد لضرب أمن الوطن والمواطن ومحاولتها العبث بما تحويه هذه المؤسسات الحيوية من أرشيف ووثائق مهمة».

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وناشد مجلس النواب، أبناء الوطن كافةً للوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الجماعات «الإرهابية الظلامية»، وتوحيد جهودنا جميعًا للتصدي لها والقضاء عليها.

وتقدم مجلس النواب بخالص تعازيه للشعب الليبي ولأُسر الشهداء وذويهم، سائلين الله أن يتقبلهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتبنى تنظيم «داعش» هجومًا انتحاريًا استهدف وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين.

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وقال تنظيم «داعش»، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن «مفرزة أمنية مكونة من ثلاثة انغماسيين مزودين بأحزمة ناسفة وأسلحة رشاشة تمكنت من اقتحام مقر وزارة الخارجية للحكومة الليبية وسط طرابلس».

وكانت خارجية الوفاق قالت إن «الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، مما أسفر عن مقتل ثلاثة وعدد من الجرحى».

ولقي الحادث إدانات واسعة على المستويين المحلي والدولي، فوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني دانت الهجوم «الإرهابي الجبان» الذي استهدف إحدى مؤسسات الدولة الليبية، ورمزًا من رموز السيادة الوطنية.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني إن «الهجوم الإرهابي لن يثنيها عن الوقوف بجانب النهج الذي اختاره الشعب الليبي»، مؤكدة ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في الدولة الليبية.

بدوره، دانت الناطقة باسم مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، مايا كوسانيتس، الاعتداء الإرهابي، قائلة، إن «الهجوم الإرهابي اليوم على وزارة الخارجية الليبية يهدد الوضع الأمني الهش في طرابلس. نقدم التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».