الكويت تدين تفجير خارجية الوفاق وتؤكد دعمها لاستعادة الأمن في ليبيا

رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق الذي نشب إثر الانفجار الانتحاري الذي استهدف خارجية الوفاق. (الإنترنت)

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة عن إدانة واستنكار الكویت الشدیدین حادث التفجیر الإرھابي الذي استھدف وزارة الخارجیة في لیبیا، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وأكد المصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، دعم الكویت الأشقاء في لیبیا لاستعادة الأمن والاستقرار لربوع البلد، معربًا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحایا وتمنیاته للمصابین بالشفاء العاجل.

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وتبنى تنظيم «داعش» هجومًا انتحاريًا استهدف وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وقال تنظيم «داعش»، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن «مفرزة أمنية مكونة من ثلاثة انغماسيين مزودين بأحزمة ناسفة وأسلحة رشاشة تمكنت من اقتحام مقر وزارة الخارجية للحكومة الليبية وسط طرابلس».

وكانت خارجية الوفاق قالت إن «الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، مما أسفر عن مقتل ثلاثة وعدد من الجرحى».

ولقي الحادث إدانات واسعة على المستويين المحلي والدولي، فوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني دانت الهجوم «الإرهابي الجبان» الذي استهدف إحدى مؤسسات الدولة الليبية، ورمزًا من رموز السيادة الوطنية.

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وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني إن «الهجوم الإرهابي لن يثنيها عن الوقوف بجانب النهج الذي اختاره الشعب الليبي»، مؤكدة ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في الدولة الليبية.

بدوره، دانت الناطقة باسم مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، مايا كوسانيتس، الاعتداء الإرهابي، قائلة إن «الهجوم الإرهابي اليوم على وزارة الخارجية الليبية يهدد الوضع الأمني الهش في طرابلس. نقدم التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».