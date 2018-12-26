تشكيل لجنة للمصالحة لإنهاء العنف في إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 07:35 صباحا
رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أثناء إلقاء كلمة أمام الاتحاد الأفريقي. (فرانس برس)

أقر البرلمان الإثيوبي الثلاثاء قانونًا ينص على تشكيل لجنة للمصالحة مهمتها الرئيسة إنهاء العنف بين المجموعات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت إذاعة «فانا» المقربة من السلطات على موقعها الإلكتروني إن «الغرض من اللجنة هو الحفاظ على السلام والعدالة والوحدة الوطنية والتوافق والمصالحة بين سكان إثيوبيا».

ويتعين على اللجنة أن «تحقق في أسباب الخلافات وانتهاكات حقوق الإنسان مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للضحايا والمعتدين»، بحسب «فرانس برس».

ونقلت الإذاعة عن تسفاي دابا، رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والسلام، أن اللجنة ستقدم «مقترحات إلى البرلمان الإثيوبي لمعالجة الانتهاكات السابقة وتعزيز الوئام».

وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن ما لا يقل عن 2.4 مليون شخص نزحوا من ديارهم في إثيوبيا بسبب العنف بين المجموعات الإتنية.

وتسود أعمال العنف بين مختلف المجموعات ومعظمها حول الأراضي. وبدأت هذه الخلافات خلال الأشهر الأولى من ولاية رئيس الوزراء الإصلاحي الجديد أبيي أحمد الذي تولى منصبه في أبريل الماضي.

وقد اضطر نحو مليون شخص إلى الفرار من ديارهم بعد قتال شرس بين الاورومو وأقلية غيدو في الجنوب اندلع بعيد تعيينه.

ويضاعف أبيي مع ذلك الدعوات من أجل السلام في بلده مع القيام بإصلاحات رئيسة. فقد أفرج عن الآلاف من المنشقين والصحفيين، وصنع السلام مع عدوه السابق رئيس إريتريا إيسايس أفورقي.

واتهم المدافعون عن حقوق الإنسان طوال سنوات قوات الأمن الإثيوبية بارتكاب انتهاكات، وخصوصًا ضد الجماعات المتمردة التي استهدفت الحزب الحاكم، الجبهة الديمقراطية الثورية الإثيوبية.

وفور توليه منصبه، سعى أبيي إلى وضع حد لتمرد جماعات انفصالية، ولانتهاكات تمس الحقوق الأساسية. وفي يونيو، اعترف علنًا بالتعذيب الذي مارسته الأجهزة الأمنية ووصفه بأنه شكل من أشكال «الإرهاب».
 

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