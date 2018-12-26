«داعش» يتبنى هجوم «خارجية الوفاق»: 3 انغماسيين اقتحموا المقر بأحزمة ناسفة

سيارة مشتعلة إثر الهجوم الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني. (الإنترنت)

تبنى تنظيم «داعش» هجوما انتحاريا استهدف وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وقال تنظيم «داعش»، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن «مفرزة أمنية مكونة من ثلاثة انغماسيين مزودين بأحزمة ناسفة وأسلحة رشاشة تمكنت من اقتحام مقر وزارة الخارجية للحكومة الليبية وسط طرابلس».

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وكانت خارجية الوفاق قالت إن «الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، مما أسفر عن مقتل ثلاثة وعدد من الجرحى».

ولقي الحادث إدانات واسعة على المستويين المحلي والدولي، فوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني دانت الهجوم «الإرهابي الجبان» الذي استهدف إحدى مؤسسات الدولة الليبية، ورمزًا من رموز السيادة الوطنية.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني إن «الهجوم الإرهابي لن يثنيها عن الوقوف بجانب النهج الذي اختاره الشعب الليبي»، مؤكدة ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في الدولة الليبية.

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بدوره، دانت الناطقة باسم مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، مايا كوسانيتس، الاعتداء الإرهابي، قائلة، إن «الهجوم الإرهابي اليوم على وزارة الخارجية الليبية يهدد الوضع الأمني الهش في طرابلس. نقدم التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين»