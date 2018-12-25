السفارة الأميركية تدين الهجوم الإرهابي على وزارة الخارجية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 10:55 مساء
مبنى وزارة الخارجية في طرابلس الذي استهدفه الهجوم الإرهابي صباح اليوم. (الإنترنت)

دانت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية بطريق الشط في العاصمة طرابلس صباح اليوم الثلاثاء وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية فادحة في مبنى الوزارة

وجاء في تغريدة نشرت على حساب السفارة على موقع «تويتر» مساء اليوم «السفارة الأمريكية في ليبيا تدين بأشد عبارات الإدانة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم على وزارة الخارجية في طرابلس نقدم تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. إننا نتضامن مع جميع الليبيين في محاربتهم للإرهاب وسعيهم لهدف تحقيق دولة أكثر ازدهاراً واستقراراً وأمناً».

ولقي الحادث الذي خلف ثلاثة قتلى و21 جريحا بحسب وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني إدانات واسعة على المستوى المحلي والدولي.

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