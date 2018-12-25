إعادة تشغيل برج المراقبة بمطار سرت الدولى بعد توقف تلاث سنوات‬

برج المراقبة بمطار سرت. (صفحة سرت نيوز على فيسبوك)

أكد مدير مطار سرت الدولى، صلاح أبوجازية، اليوم الثلاثاء، إعادة تشغيل برج المراقبة بالمطار، مشيدا بجهود المهندسيين والفنيين العاملين بالمطار الذين تمكنوا من إعادة تشغيل البرج بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال أبوجازية لـ«بوابة الوسط» إن المهندسين والفنيين بالمطار تمكنوا من إصلاح كافة الأعطال الفنية وتركيب معدات جديدة لبرج المراقبة بعد توصيل التيار الكهربائى من جديد للبرج من قبل مهندسي وفنيي شركة الكهرباء في سرت التي أعادت صيانة وتركيب الكوابل والأسلاك التي تعرضت للسرقة والنهب والتخريب طيلة السنوات الثلاثة الماضية.

وأضاف أن أعمالا جارية ومتواصلة لصيانة صالات المسافرين والوصول بالمطار من قبل إحدى الشركات المحلية بالمدينة، مشيرا إلى أن مسؤولي إحدى شركات المقاولات بمصراتة تفقدوا أمس الإثنين مهبط المطار الذى يعتبر من أكبر المهابط فى ليبيا حيت يبلغ طوله أربعة كيلو مترات ونصف ويسع لأكثر من 50 طائرة فى وقت واحد.

وأشار مدير مطار سرت الدولى صلاح أبوجازية إلى أن شركة «سيما» للمقاولات في مدينة مصراتة ستتولى تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل مهبط المطار وترميم الانجرافات الموجودة به استعدادا لإعادة إعمار وتشغيل المطار خلال الشهرين القادمين.