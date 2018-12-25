«الهجرة الدولية» تقدم شحنة أدوية ومستلزمات طبية للخدمات الصحية ببني وليد

مسؤولو الخدمات الصحية ببني وليد يتابعون استلام شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية. (الإنترنت)

أرسلت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، من أجل دعم المراكز الصحية بالمدينة وتمكينها من تقديم خدماتها الطبية للمواطنين.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن هذه الشحنة «لن تكون الأخيرة، بحسب التنسيق الذي تم بين قسم المناطق وإدارة الخدمات الصحية مع منظمة الهجرة الدولية».

وأضاف أبوالنيران أن الشحنة «جاءت من أجل رفع المعاناة على المواطن في بني وليد»، منوها إلى أن «التعاون لن يقتصر على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية فقط، بل سيكون هناك عقد عدة دورات وورش عمل للعناصر الطبية والطبية المساعدة في تونس».