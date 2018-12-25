ضبط 16 مهاجرًا غير شرعي على طريق طبرق - أجدابيا الصحرواي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 07:19 مساء
الدوريات الأمنية في الأبيار والطريق الصحراوي. (الإنترنت)

أكد الناطق باسم مديرية أمن الأبيار، رئيس عرفاء أول سيف العمامي، اليوم الثلاثاء، ضبط 16 مهاجرًا غير شرعي على طريق (200) الصحراوي الرابط بين مدينتي طبرق - أجدابيا شرق البلاد.

وقال العمامي لـ«بوابة الوسط» إن المهاجرين جرى ضبطهم ونقلهم إلى مركز شرطة بوربوح التابع لمديرية أمن الأبيار، ومن ثم جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لنقلهم إلى مراكز الإيواء تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من كشف طبي وتوفير ما يلزم.

وأشار العمامي إلى أن مدير أمن الأبيار العقيد عبدالعالي ماضي، عقد اجتماعا مع مدير فرع الدوريات الصحراوية بنغازي الرائد ميلاد بوبكر الشهيبي، لبحث كافة المشاكل والعراقيل التي تواجههم ووضع الحلول المناسبه لها والتعاون المشترك بين الجهات الأمنية وتقديم الدعم لضبط وحفظ الأمن، خصوصًا في الطريق الصحراوية واتفقوا على نشر العديد من الدوريات المشتركة.

وأضاف العمامي، أن مدير أمن الأبيار عقد اجتماعا أمنيا آخر لمباشرة الخطة الأمنية الجديدة، ونشر عددًا من الدوريات ونقاط التفتيش في نطاق مدينة الأبيار وضواحيها من أجل إرساء الأمن وتطبيق القانون والإجراءات الضبطية والوقائية الاحترازية والعمل على مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها وإحالتهم الي جهة الاختصاص.

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