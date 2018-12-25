مراقبة تعليم بني وليد تنظم الملتقى الثاني لطلاب الشهادة الثانوية

الملتقى الثاني لطلاب لاشاهدة الثانوية في بني وليد. (الإنترنت)

نظمت مراقبة التعليم في بني وليد، اليوم الثلاثاء، بمسرح مدرسة العلوم الأساسية الملتقى الطلابي الثاني لطلبة الشهادة الثانوية على مستوى مدارس التعليم الثانوي التابعة للمراقبة في البلدية.

وقال مراقب التعليم ببني وليد، خالد سالم أبوحمرة لـ«بوابة الوسط» إن الملتقى يهدف إلي مناقشة مشاكل الطلاب ومتطلباتهم ومحاولة إيجاد حلول لتحقيق أفضل النتائج في العملية التعليمية التي تنعكس إيجابا علي الطلاب.

واوضح أبوحمرة أن الملتقى تناول العديد من المحاور منها: الإدارة المدرسية ومدى تعاونها مع الطلاب والعمل على تذليل كافة الصعوبات، والعلاقة بين الطالب والإدارة المدرسية، وعلاقة المعلم والطالب، والسلبيات الموجودة والبيئة المدرسية، إضافة إلى توافر الإمكانيات لتوفير الجو المناسب للطلاب، وولي الأمر ودوره في متابعة الطالب والمساعدة في ايجاد الحلول وتذليل الصعاب.

وحضر الملتقى مراقب التعليم بني وليد وعدد من الطلبة ومديرو إدارة المدارس وعدد من المعلمين، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني في المدينة.