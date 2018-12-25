السراج يتفقد موقع الهجوم الإرهابي بمقر وزارة الخارجية في طرابلس

السراج خلال تفقده آثار الهجوم الإرهابي بمقر وزارة الخارجية في طرابلس. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

تفقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج مساء اليوم الثلاثاء فور عودته من زيارة مدينة الزاوية موقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية بطريق الشط في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج «استمع من مسؤولين أمنيين إلى تفاصيل ما حدث، واطلع على حجم الأضرار التي خلفها الاعتداء الإرهابي، وأكد ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات الاعتداء وضبط الواقفين وراءه».

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس المجلس الرئاسي «دعا جميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب الذي لايفرق بين أبناء الوطن، ويستهدف النيل من عزيمتهم وتطلعهم لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة».

وأشاد السراج الذي كان برفقته المفوض بوزارة الخارجية محمد سيالة «بالدور الفعال للأجهزة الأمنية التي أدى تصديها للإرهابيين إلى الحد من الخسائر في الأرواح والقضاء على عدد من منفذي الاعتداء» مقدما تعازيه لأسر ضحايا الحادث الإرهابي، تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي صباح اليوم عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.