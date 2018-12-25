السراج يتفقد موقع الهجوم الإرهابي بمقر وزارة الخارجية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 06:43 مساء
السراج خلال تفقده آثار الهجوم الإرهابي بمقر وزارة الخارجية في طرابلس. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

تفقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج مساء اليوم الثلاثاء فور عودته من زيارة مدينة الزاوية موقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية بطريق الشط في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج «استمع من مسؤولين أمنيين إلى تفاصيل ما حدث، واطلع على حجم الأضرار التي خلفها الاعتداء الإرهابي، وأكد ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات الاعتداء وضبط الواقفين وراءه».

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس المجلس الرئاسي «دعا جميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب الذي لايفرق بين أبناء الوطن، ويستهدف النيل من عزيمتهم وتطلعهم لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة».

وأشاد السراج الذي كان برفقته المفوض بوزارة الخارجية محمد سيالة «بالدور الفعال للأجهزة الأمنية التي أدى تصديها للإرهابيين إلى الحد من الخسائر في الأرواح والقضاء على عدد من منفذي الاعتداء» مقدما تعازيه لأسر ضحايا الحادث الإرهابي، تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي صباح اليوم عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب الأهلي طرابلس يرفض المنتخب ويطالب اتحاد الكرة باحترام الليبيين
رياضة محلية
شاهد.. كلمة السراج لمناسبة ذكرى الاستقلال
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
ميناء الخمس: شحنة الأسلحة المضبوطة الثلاثاء «صوتية» والقانون الليبي يجرّمها
ليبيا
حوار/ محمد علي عبدالقادر للوسط: قريباً سيبدأ العمل في مطار الأبرق وستكون هناك ...
ليبيا
ولاءات التبو.. سلاح القبيلة بين المصالح المحلية والتحالفات الغربية
ليبيا
كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
«الوسط» تنشر رد التيناز على تصريحات رئيس الخطوط الليبية في بنغازي
ليبيا
تقرير أممي: تعذيب وبيع المهاجرين في ليبيا يتم تحت أعين الجهات الرسمية.. وعلى ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ظهور الشيب في الشعر مبكرًا