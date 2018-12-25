تفاصيل مؤتمر «سيالة» و«باشاغا» حول هجوم طرابلس

وزيرا الخارجية والداخلية والناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي يعقدون مؤتمرًا صحفيًا حول هجوم طرابلس

عقد وزيرا الخارجية محمد سيالة، والداخلية فتحي باشاغا والناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء، حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية.

وقال سيالة في مستهل المؤتمر إن الهجوم الذي استهدف مقر وزارة الخارجية وقع في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، مشيرًا إلى أن ما تعرض له مقر الوزارة من الممكن أن تتعرض له أية عاصمة في العالم، مؤكدًا أن مثل هذه الاعتداءات لن تشد من عزيمة الليبيين على بناء دولتهم دولة الديمقراطية والقانون.

مقر موقت

وأعلن سيالة، خلال المؤتمر، أن وزارة الخارجية ستباشر عملها صباح الغد من المقر الجديد بشكل مؤقت الذي جرى تخصيصه لها من قبل المجلس الرئاسي، مشددًا على أن هذا الهجوم لن يثني موظفي الوزارة عن خدمة ليبيا والشعب الليبي.

وفي معرض رده حول الهدف من الهجوم على مقر وزارة الخارجية في هذا التوقيت، أوضح سيالة أن «وزارة الخارجية تمثل بوابة السيادة للدولة ورمزها وأنّ استهدافها كان متوقعًا».

وثائق الوزارة

وكشف وزير الخارجية أن كل الوثائق المهمة في الوزارة لم تتعرض للإتلاف، مشيرًا إلى أنه «تابع واطمئن شخصيًا على العاملين بالوزارة عقب الهجوم الإرهابي على المقر مباشرة، وكذلك على الوثائق والمستندات بداخله».

وأشار سيالة إلى أن «ما حدث اليوم هو رسالة للمجتمع الدولي للاستجابة إلى الطلبات التي قدمتها ليبيا للجنة العقوبات بخصوص منحها استثناءات لتوريد بعض أنواع الأسلحة لمواجهة الإرهاب».

وأردف: «إننا مصرون على الضغط ومواصلة الطلب لرفع الحظر الجزئي على توريد السلاح، وأنه لن نستطيع تنفيذ الترتيبات الأمنية، ولن تؤتي أكلها بدون رفع الحظر على السلاح»، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة «الاستجابة لهذا الطلب؛ إذا كانت لديه الرغبة في مقاومة الإرهاب».

هوية المهاجمين

ومن جهته أكد وزير الداخلية فتحي باشاغا، أن «توقيت الهجوم على مقر وزارة الخارجية كان صباحًا، من خلال ثلاثة من أصحاب البشرة السمراء حسب الشهود والمعلومات الأولية، وأن المباحث الجنائية باشرت التحقيقات»، مؤكدًا أن عدد الشهداء الذين سقطوا جراء الهجوم الإرهابي هم «موظف بالخارجية، وأحد رجال الأمن، وثمانية عشر جريحًا غادر منهم اثنان والباقي إصابتهم ليست خطيرة».

خطط أمنية

وأوضح باشاغا أنه لم تتبنَ أية جهة الهجوم حتى الآن، وأن الوزارة بصدد تشكيل عدد من اللجان لدراسة ووضع خطط أمنية لمواجهة القصور الأمني.

وأشار إلى أن الترتيبات الأمنية والتي تشترك فيها كل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى المناطق العسكرية لم تطبق حتى الآن، والسبب هو أنها تمر بترتيبات لابد من وضعها في الاعتبار، مؤكدًا أن «المسؤولية الأمنية يجب أن نتحملها بجماعية، وأن الفوضى الأمنية قد تساعد المنظمات الإرهابية على القيام بالعمليات التي تصيب المواطن والإمكانيات، مستغلة في ذلك الرقعة الجغرافية والموارد الكبيرة لبلادنا والموقع الاستراتيجي».

استحداث إدارة جديدة

وأعلن باشاغا أن الوزارة بصدد استحداث إدارة عامة تحت مسمى الإدارة العامة للأجهزة الأمنية، تهتم بمكافحة الإرهاب، وغسيل الأموال، وإنفاذ القانون، والتنسيق الأمني بين كافة الأجهزة الأمنية، حتى لا يكون هناك فراغ بين كل هذه الأجهزة الأمنية مجتمعة.

وأفاد وزير الداخلية بأن التحقيقات لازالت في أولها، وفي انتظار استيفاء الدلائل واستكمال الشواهد وأن المهاجمين الثلاثة سيتم تحديد هويتهم من خلال تحليلات D N A.

وزيرا الخارجية والداخلية والناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي يعقدون مؤتمرًا صحفيًا حول هجوم طرابلس

وزيرا الخارجية والداخلية والناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي يعقدون مؤتمرًا صحفيًا حول هجوم طرابلس