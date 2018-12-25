إخماد الحريق بمبنى وزارة الخارجية في طرابلس بعد الهجوم الإرهابي

سيارة إطفاء عند مقر وزارة الخارجية في طرابلس بعد الهجوم الإرهابي. (الإنترنت)

أكد مسؤول ومنسق فرق الحرائق بهيئة السلامة الوطنية في طرابلس العقيد عبدالرازق الشوشان إطفاء الحريق الذي نتج عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الليبية صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الشوشان في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن فرق الإطفاء والإنقاذ وصلت فور حدوث الهجوم الانتحاري إلى عين المكان، وباشرت مهامها لإخماد الحريق الذي كان في ثلاثة طوابق بالمقر، والبحث عن أي ناجين من الحادث.

وأوضح الشوشان، أن فرق الإسعاف والطوارئ كانت موجودة أيضا في موقع الحادث من أجل إسعاف حالات الاختناق التي تحدث في حال حدوث أي حرائق، مؤكدًا أن عملية الإطفاء «انتهت بالكامل».

وأشار مسؤول ومنسق فرق الحرائق بهيئة السلامة الوطنية في طرابلس العقيد عبدالرازق الشوشان إلى أن تقييم الأضرار المادية مبدئيًا بمقر وزارة الخارجية في طرابلس «تصل إلى 90 %، خصوصًا داخل المكاتب».

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت أن حصيلة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس صباح اليوم الثلاثاء، بلغت ثلاثة قتلى و21 جريحًا.