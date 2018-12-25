افتتاح قسمي النساء والمختبرات بالمركز الصحي العرق بجالو

المركز الصحي العرق في جالو

افتتح مسؤول إدارة الخدمات الصحية بجالو مفتاح موسى، قسمي النساء والمختبرات والتحاليل بالمركز الصحي العرق في جالو.

وقال مسؤول مكتب الإعلام في إدارة الخدمات الصحية جالو علي الكيلاني لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن الافتتاح جاء بعد الانتهاء من الإنشاء والتجهيز بكافة المعدات اللازمة، وذلك في إطار رفع المعاناة عن المواطن داخل مدينة جالو، والمناطق المجاورة لها.

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وأوضح الكيلاني أن قطاع الصحة في جالو يعاني نقصًا في الأقسام الطبية خاصة قسم النساء والولادة، مشيرًا إلى أن إدارة الخدمات الصحية بالمدينة تسعى إلى تطوير المركز وتوفير وإنشاء غرفة خاصة بالولادة خلال العام المقبل.

وأضاف أن إدارة الخدمات الصحية بجالو تعاقدت على إنشاء عدة مراكز صحية في المناطق البعيدة على مركز المدينة لتقديم الخدمات الأولية للمواطنين.