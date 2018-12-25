بالصور.. السراج يتفقد مرافق طبية وخدمية في الزاوية

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يقوم بزيارة تفقدية إلى مدينة الزاوية

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية إلى مدينة الزاوية، رفقة وزراء الخارجية، والتخطيط، والداخلية، والحكم المحلي، ورئيس مصلحة الموانئ، ووكلاء وزارات الصحة، والتعليم، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وقيادات عسكرية وأمنية.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني على «فيسبوك»، إلى أنّ السراج قام فور وصوله المدينة بزيارة مستشفى الزاوية، حيث تفقد عددًا من الأقسام، كما اطلع على التجهيزات المتوفرة، وجرى مناقشة متطلبات الجهاز الطبي والفني من احتياجات طبية.

السراج يصدر تعليمات بتلبية مطالب خدمية في الزاوية

كما توجه السراج إلى ميدان الشهداء وسط المدينة، وانتقل ليضع حجر الأساس لميناء جديد، وانتقل بعدها إلى مركز البحوث الطبية للقاء جمع من الأهالي والشيوخ والحكماء والأعيان ومسؤولى الإدارات الحكومية بالمدينة والمسؤولين الأمنيين والعسكريين.

وألقيت، خلال اللقاء، كلمات الترحيب بالزيارة استعرض بعضها المصاعب التي تواجه عددًا من المرافق الخدمية، وعددًا من المشاريع المتوقفة أوالتي تحتاج إلى تجهيز في قطاعات مختلفة.

وقال السراج إن زيارته للمدينة تأتي لتفقد احتياجاتها على أرض الواقع والاطلاع على المختنقات في ملف الخدمات، والبنى التحتية، والملف الأمني، ومتابعة الخطوات التي نفذت أواتخذت لحل هذه المختنقات، وقدر العمل الذي تحقق.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن البلدية هي الأساس في نظام اللامركزية الذي تتبناه حكومة الوفاق، والذي يهدف إلى توسيع صلاحيات البلديات، وتخصيص ميزانيات كافية لها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها، ودعا إلى التنسيق بين الأجهزة المحلية والوزارات المختصة لتجاوز مصاعب المرحلة الراهنة.

وأشار السراج إلى دعمه مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التي تنص على إجراء انتخابات متزامنة لاختيار رئيس للدولة، والجسم التشريعي الجديد بعد إتمام الاستحقاقات الدستورية بالخصوص، وترحيبه بعقد المؤتمر الوطني الجامع في بداية العام الجديد.

وتحدث عن الجهود المبذولة لتخفيف معاناة المواطنين من خلال عملية إصلاح تشمل الأمن والاقتصاد، منوهًا بما تحقق من نجاحات تزداد مع كل خطوة تنفذ في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

السراج يبحث مع القيادات العسكرية والأمنية مستجدات الترتيبات الأمنية

كما أعطى السراج لمحة عن الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة، وما حولها وإرساء النظام العام، مجددًا التأكيد بأنها ستشمل لاحقًا المدن الليبية أخرى.

وثمّن رئيس المجلس الرئاسي جهود قبائل الزاوية والمدن المجاورة التي ساهمت في تأمين الشريان الحيوي الرئيسي المتمثل في الطريق الساحلي من طرابلس وحتى تونس.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يقوم بزيارة تفقدية إلى مدينة الزاوية

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يقوم بزيارة تفقدية إلى مدينة الزاوية