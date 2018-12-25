مصر: هجوم طرابلس يستدعي ضرورة حشد الدعم الدولي للجهود الأممية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 05:26 مساء
مقر وزارة الخارجية المصرية

دانت مصر بـ«أشد العبارات» الهجوم الإرهابي، الذي استهدف صباح اليوم الثلاثاء، مقر وزارة الخارجية وسط العاصمة طرابلس.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن «تعازي مصر للشعب الليبي في ضحايا الحادث، متمنية سرعة شفاء المُصابين».

وأكدت مصر، في هذا الصدد، أهمية «حشد الدعم الدولي للجهود الأممية في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، خاصةً في تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس».

وشددت على «تأكيد الاختصاص الحصري في الملف الأمني لمؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا دون غيرها، وتمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بمسئولياتها تجاه أبناء الشعب الليبي». 

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كما أشارت مصر إلى «استمرار وقوفها بجانب ليبيا، في مواجهة كافة التحديات؛ وعلى رأسها محاربة التنظيمات الإرهابية».

وكانت وزارة خارجية الوفاق قالت إن «الإرهابيين فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، فيما قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر، ما أسفر عن مقتل 3 وعدد من الجرحى»، وهو ثالث عمل إرهابي يستهدف مؤسسات سيادية حيوية في طرابلس هذا العام.

وتعهدت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، في بيان، بـ«ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في الدولة الليبية.

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